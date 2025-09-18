jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 21:51
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

El Ministerio de Educación confirmó que el jueves y viernes de la semana entrante, habrá asueto para todos los niveles por la FNE 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia

En el marco de la 74° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), que se lleva a cabo del 17 al 27 de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación de Jujuy comunicó cómo será el cronograma de actividades para los diferentes niveles educativos.

Según lo dispuesto en una Resolución oficial, se determinó que habrá asueto escolar para todos los niveles los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

