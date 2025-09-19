viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 19:51
en vivo Ciudad Cultural.

FNE 2025: Canal 4 transmite en vivo el desfile de carrozas del Grupo B

40 carrozas y carruajes llenan de color Ciudad Cultural y Canal 4 te llevará lo mejor con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy

Federico Franco
Por  Federico Franco
EN VIVO

Tras el exitoso primer desfile de este jueves, que significó la presentación del Grupo A, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) continúa este viernes con el paso de otras 40 carrozas y carruajes pertenecientes al Grupo B en Ciudad Cultural.

Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 20 horas, con la conducción especial de Luz Tito, Martina Pereyra y Santiago “Tato” Algorta, quienes acompañarán cada momento de la noche.

Además, el evento se puede seguir en vivo de manera online a través de YouTube, en el canal oficial Canal4Jujuy, lo que permitirá que jujeños en toda la provincia y gente de todo el mundo puedan disfrutar del color, la creatividad y la alegría de esta celebración única.

Embed - CANAL 4 EN VIVO - DESFILE GRUPO B - 19/09/2025
Los chicos de GH en el desfile de carrozas

image
Colegios que por primera vez participan en la FNE esta noche

-Bachillerato N°12 de El Aguilar (carruaje)

-Escuela Técnica N°2 de San Pedro (carroza)

-Secundario N°50 de Tres Pozos (carruaje) - vuelvo tras 6 años

El artesanal trabajo del colegio Del Huerto

Embed

Luz Tito, Martina Pereyra y Tato conducen el desfile con Canal 4

Embed - MARTINA Y TATO EN JUJUY

Esta noche sigue la FNE 2025 con el segundo desfile de carrozas que se verá por Canal 4. Además de Luz Tito y el resto de los conductores, estarán presentes en la transmisión Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta, ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy.

image

Martina definió el amor de la gente a su arribo a la provincia como “una locura. El cariño de la gente es increíble, muy hermoso. La verdad es que Luz nos habló mucho en la casa de esto”, dijo y agregó que en esta visita “tengo muchas ganas de probar la empanada jujeña, que la he visto en un montón de Tik Tok”.

Tato aseguró que el recibimiento lo “sorprendió. La verdad que se hizo desear porque demoramos en llegar, pero valió la pena, ya con toda esta recepción ya valió la pena la demora, el atraso, todo, estoy muy contento”, subrayó.

Embed
El orden de pasada del Grupo B

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

  • Complejo Educativo José Hernández

  • Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

  • Colegio Privado Nueva Siembra

  • Colegio Nuestra Sra. del Huerto

  • Colegio Modelo Palpalá

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

  • Colegio Secundario N° 43

  • Colegio Los Lapachos

  • Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

  • Colegio Parroquial – El Carmen

  • Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

  • EMDEI

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

  • Colegio N° 2 Armada Argentina

  • Colegio Antonio María Gianelli

  • Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

  • Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

  • Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

  • Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

  • Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

  • Colegio IPSEL

  • Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

  • Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

  • Colegio Cañónigo Gorriti

  • Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

  • Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

  • Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

  • Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

  • Asociación Todos Juntos

  • Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

  • Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

  • Nueva Generación

Las candidatas de la Elección Provincial

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.

Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN PROVINCIAL

Lo mejor del primer desfile de carrozas

Embed - FNE 2025 - LAS PRIMERAS CARROZAS DEL GRUPO A EN LA NOCHE DE DESFILE EN CIUDAD CULTURAL

Embed - FNE 2025 – MIRÁ EL SEGUNDO RESUMEN DE LA PRIMERA NOCHE DE DESFILE – GRUPO A

Los lugares exclusivos en Ciudad Cultural

El Ente Autárquico Permanente detalló que en el transcurso de la FNE 2025, brindarán un sector exclusivo en barrio Alto Padilla para que tanto adultos mayores, como así también, personas con discapacidad disfruten de los desfiles de carrozas y carruajes.

Según indicaron, estos puntos serán reservados y gratuitos, durante los días de desfiles de carrozas en Ciudad Cultural, "pensado exclusivamente para la seguridad de adultos mayores y personas con discapacidad". Asimismo, resaltaron que estos lugares son con cupos limitados, por lo que solicitan arribar con tiempo.

FNE2025_Mosca-para-Feed-SOLO-FOTO-SIN-TXT (3)
Cortes de tránsito

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

