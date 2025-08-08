viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 19:55
Palpitando la emoción.

FNE 2025: el Finde Estudiantil pone a latir el corazón estudiantil

Una nueva edición de la FNE 2025 ya está en marcha y promete un fin de semana lleno de alegría y competencia, en donde los estudiantes ganan protagonismo.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025

Este año, el tradicional Finde Estudiantil se celebrará el sábado 9 y domingo 10 de agosto en el emblemático estadio 23 de agosto, un espacio que volverá a ser terreno de fiesta y camaradería estudiantil como suele suceder con la presencia de estudiantes de todos los establecimientos educativos que participan de la FNE 2025.

Manuela Sánchez de Bustamante entregará el cetro en la FNE 2025.
Jujuy.

La Elección Capital de la FNE 2025 cambia de lugar ¿dónde será?
Candidatas Provi 3

La Escuela Provincial Nº 3 presentó a sus candidatas para la FNE 2025

El color y la alegría serán protagonistas

Más de 60 colegios se darán cita en esta convocatoria de la FNE 2025 para vivir dos días repletos de juegos emocionantes, shows de baile que harán vibrar al público y, por supuesto, las famosas “napolitanas”, esas coloridas y creativas banderas que las hinchadas despliegan con orgullo para alentar a sus colegios. La rivalidad sana y el espíritu festivo estarán a la orden del día, transformando el estadio 23 de agosto en un mar de colores, música y energía juvenil.

Finde estudiantil FNE2024 (5).jpeg
Se viene otro Finde Estudiantil

Se viene otro Finde Estudiantil

Sin dudas, la Fiesta Nacional de los Estudiantes no solo es una tradición, sino una oportunidad única para que los jóvenes se encuentren, celebren y crean recuerdos inolvidables. Así que a prepárense para un fin de semana donde el juego, la danza y la pasión estudiantil serán los grandes protagonistas en este fin de semana estudiantil.

Los horarios establecidos

Para una mejor organización de esta jornada estudiantil, se establecieron los horarios para que los participantes puedan desplegar todo lo preparado para esta ocasión:

  • 9:30 a 11:30: Los estudiantes de los colegios participantes podrán ingresar al estadio para ornamentar el sector asignado a cada establecimiento.
  • 13:00: Se abrirán las puertas del estadio para el ingreso de los estudiantes.
  • 14:00: Comienza el Finde Estudiantil.
  • 14:30: Se cierran las puertas del estadio.
Finde estudiantil FNE2024 (4).jpeg
Todo preparado para otro Finde estudiantil

Todo preparado para otro Finde estudiantil

