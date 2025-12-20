sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 13:01
Mundo.

Fuerte discurso de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y condena al régimen de Maduro

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

Qué dijo Javier Milei en su discurso en la Cumbre del Mercosur

Javier Milei sostuvo que el Mercosur no cumplió sus objetivos fundacionales. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, expresó. Enumeró: “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”.

image

Además, el mandatario argentino cuestionó el funcionamiento interno del bloque. “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, señaló. Y agregó: “La realidad no se discute, se mide”.

El comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos. Pese a que los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo, un arancel así no protege el empleo, lo destruye. El comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos. Pese a que los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo, un arancel así no protege el empleo, lo destruye.

Por otra parte, Milei también pidió una reforma institucional. “Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma integral que reduzca el costo económico del Mercosur”, afirmó. “La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia”, insistió.

Al referirse a la relación con la Unión Europea, Milei habló de “lentitud” y sostuvo que “tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial”. “Nuestros países no tienen diez años más para desperdiciar en discusiones administrativas”, expresó.

image

El Presidente dedicó un tramo central de su discurso a Venezuela: qué dijo sobre Nicolás Maduro

Al enfatizar en su discurso sobre Venezuela, Javier Milei, expresó: “Continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora”. Posteriormente, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, agregó y luego acotó con seguridad:

La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano.

Por otra parte, instó al bloque a “condenar tajantemente este experimento autoritario” y volvió a exigir “la liberación de todos los presos políticos”, además de reclamar por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

Final del discurso

Hacia el final, Milei vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales. “La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”, afirmó, y planteó que el bloque enfrenta una definición: “O comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”.

“La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, concluyó el mandatario.

El discurso de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

Javier Milei - Cumbre del Mercosur - Discurso

