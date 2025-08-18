Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

BsAs (DataFactory)

Atl.Mineiro llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 6 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante el Tomba este jueves 21 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Bodega.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético Mineiro.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe González Alveal.

Los resultados de Godoy Cruz en partidos de la Copa Sudamericana Fase de Grupos : Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril)

: Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril)

: Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo)

: Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo)

: Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo) Fase de Grupos : Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo)

: Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo) Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos : Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio) Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto) Horario Godoy Cruz y Atlético Mineiro, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







