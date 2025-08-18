lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 07:38
copa sudamericana

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio la Bodega el jueves 21 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Felipe González Alveal.

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Atl.Mineiro llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 6 de la Copa Sudamericana. Se enfrenta ante el Tomba este jueves 21 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Bodega.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético Mineiro.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Felipe González Alveal.

Los resultados de Godoy Cruz en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
Horario Godoy Cruz y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

