Hoy juega Estudiantes ante Cerro Porteño por Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Estudiantes llega con confianza y optimismo para enfrentar a Cerro Porteño este miércoles a las 19 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Pincha acumula tres triunfos seguidos y refuerza tanto su funcionamiento colectivo como el rendimiento individual de sus jugadores.
Así llega el equipo de La Plata a los compromisos eliminatorios del torneo. Descubrí las alineaciones, cómo seguir el encuentro en vivo y toda la información relevante.
Estudiantes, por la Copa Libertadores
Cómo llegan Cerro Porteño y Estudiantes al duelo por la Copa Libertadores
El Ciclón de Barrio Obrero afronta el encuentro de Copa con dos ausencias importantes: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez. “Vamos a enfrentar a un rival que viene con buenos resultados, que tiene un gran plantel y mucho tiempo de trabajo con su entrenador, al que conocemos bien porque ya lo enfrentamos”, señaló el técnico argentino Diego Martínez en la previa.
Cerro Porteño viene de empatar 0-0 frente a Nacional en la séptima fecha del Clausura paraguayo, lidera la tabla y mantiene una racha invicta de ocho partidos.
Por su parte, Estudiantes recuperó consistencia y acumula tres triunfos consecutivos: 2-1 ante Huracán en La Plata, 1-0 frente a Racing en El Cilindro y 2-1 sobre Independiente Rivadavia en UNO. El Pincha se ubica como uno de los líderes de la Zona A de la Liga, compartiendo la cima con Barracas.
El Pincha está de racha y viaja a Asunción con la ilusión de volver con un resultado esperanzador en el camino a la conquista continental.
Estudiantes se aseguró el primer puesto del Grupo A en la Copa Libertadores, igualando en puntos a Botafogo (12) pero con una diferencia de gol superior. “Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”, expresó el técnico Eduardo Domínguez.
El DT del Pincha aún no definió la alineación: “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.