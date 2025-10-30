jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 09:37
Sociedad.

Hoy sería el cumpleaños 65 de Diego Maradona: los emotivos posteos de Dalma y Giannina

Como cada 30 de octubre, las hijas de Maradona recordaron con emoción a su padre en las redes, a cuatro años de su muerte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.

Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.

Este 30 de octubre, Diego Maradona habría celebrado su cumpleaños número 65. Su figura sigue siendo símbolo de devoción, emoción y orgullo para la Argentina y para el mundo del fútbol. Polémic y talentoso, continúa generando un cariño inmenso. En este día, sus hijas Dalma y Giannina Maradona le rindieron tributo en las redes.

Lee además
dalma, gianinna y claudia a mediacion por el uso de diego maradona
Conflicto.

Dalma, Gianinna y Claudia a mediación por el uso de Diego Maradona
Monedas argentinas.
BCRA.

Lanzaron una nueva moneda argentina en homenaje a Diego Maradona y el Mundial 2026

Dalma publicó una ilustración que muestra a una niña abrazando a un jugador con la camiseta azul y amarilla, junto a un mensaje íntimo y sentido: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, sobre un fondo color naranja.

Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años.

Los mensajes de Dalma y Gianinna por el cumpleaños de Diego Maradona

En tanto, Gianinna optó por compartir una fotografía vintage junto a su padre, en la que él sostiene y besa el Balón de Oro, acompañada por la canción “El corazón sobre todo” de Estelares. Sobre la imagen escribió: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”, un mensaje breve pero cargado de afecto.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda mientras permanecía en su casa del barrio San Andrés, en Tigre, recuperándose de una cirugía por un hematoma subdural. Su fallecimiento generó una reacción emocional global, y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se transforma en una jornada de recuerdo, tristeza y homenajes.

Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla.

Las críticas de Dalma y Gianinna Maradona por la moneda en homenaje a Diego

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este martes la emisión de una moneda conmemorativa por la próxima Copa del Mundo FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y el anuncio generó controversia.

La pieza busca rendir tributo al histórico segundo gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, aunque —de manera sorprendente— no menciona su nombre en ningún lugar. Esta omisión provocó una ola de críticas, y entre quienes expresaron su descontento se encontraron las hijas del ídolo argentino.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Frente a las numerosas críticas, el Banco Central buscó minimizar la controversia y negó que existiera algún conflicto en torno a la nueva emisión. “No hay nada fuera de lo común. Solo se trata de una precaución para evitar inconvenientes legales con los derechos. No hay detrás una decisión política ni simbólica, simplemente una cuestión jurídica”, aclararon desde la entidad.

Aun así, Dalma y Gianinna Maradona no dejaron pasar la omisión del nombre de su padre y cuestionaron abiertamente la versión oficial difundida por el organismo monetario.

Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.

La primera en reaccionar fue Gianinna Maradona, quien compartió en su Instagram una icónica imagen de su padre celebrando aquel gol histórico en el que superó a cinco futbolistas ingleses tras iniciar la jugada desde su propio campo.

Sobre la foto, escribió una dura reflexión: “Lo necesitan, lo aprovechan, lo menosprecian y aun así se niegan a mencionarlo”, expresó en sus historias. En tanto, Dalma replicó la publicación de su hermana y añadió una breve pero contundente frase: “Con cada cosa así, él se vuelve todavía más inmenso”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dalma, Gianinna y Claudia a mediación por el uso de Diego Maradona

Lanzaron una nueva moneda argentina en homenaje a Diego Maradona y el Mundial 2026

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

Una mujer intentó matar una cucaracha con un lanzallamas y provocó una tragedia

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.
Córdoba.

Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel