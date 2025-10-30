Hoy sería el cumpleaños 65 de Diego Maradona: los emotivos posteos de Dalma y Giannina

Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.

Este 30 de octubre, Diego Maradona habría celebrado su cumpleaños número 65. Su figura sigue siendo símbolo de devoción, emoción y orgullo para la Argentina y para el mundo del fútbol. Polémic y talentoso, continúa generando un cariño inmenso. En este día, sus hijas Dalma y Giannina Maradona le rindieron tributo en las redes.

BCRA. Lanzaron una nueva moneda argentina en homenaje a Diego Maradona y el Mundial 2026

Conflicto. Dalma, Gianinna y Claudia a mediación por el uso de Diego Maradona

Dalma publicó una ilustración que muestra a una niña abrazando a un jugador con la camiseta azul y amarilla, junto a un mensaje íntimo y sentido: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!” , escribió la actriz en su historia de Instagram, sobre un fondo color naranja.

En tanto, Gianinna optó por compartir una fotografía vintage junto a su padre, en la que él sostiene y besa el Balón de Oro , acompañada por la canción “El corazón sobre todo” de Estelares . Sobre la imagen escribió: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo” , un mensaje breve pero cargado de afecto.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 , a los 60 años , como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda mientras permanecía en su casa del barrio San Andrés , en Tigre , recuperándose de una cirugía por un hematoma subdural . Su fallecimiento generó una reacción emocional global , y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se transforma en una jornada de recuerdo, tristeza y homenajes .

Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla.

Las críticas de Dalma y Gianinna Maradona por la moneda en homenaje a Diego

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este martes la emisión de una moneda conmemorativa por la próxima Copa del Mundo FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y el anuncio generó controversia.

La pieza busca rendir tributo al histórico segundo gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, aunque —de manera sorprendente— no menciona su nombre en ningún lugar. Esta omisión provocó una ola de críticas, y entre quienes expresaron su descontento se encontraron las hijas del ídolo argentino.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Frente a las numerosas críticas, el Banco Central buscó minimizar la controversia y negó que existiera algún conflicto en torno a la nueva emisión. “No hay nada fuera de lo común. Solo se trata de una precaución para evitar inconvenientes legales con los derechos. No hay detrás una decisión política ni simbólica, simplemente una cuestión jurídica”, aclararon desde la entidad.

Aun así, Dalma y Gianinna Maradona no dejaron pasar la omisión del nombre de su padre y cuestionaron abiertamente la versión oficial difundida por el organismo monetario.

Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.

La primera en reaccionar fue Gianinna Maradona, quien compartió en su Instagram una icónica imagen de su padre celebrando aquel gol histórico en el que superó a cinco futbolistas ingleses tras iniciar la jugada desde su propio campo.

Sobre la foto, escribió una dura reflexión: “Lo necesitan, lo aprovechan, lo menosprecian y aun así se niegan a mencionarlo”, expresó en sus historias. En tanto, Dalma replicó la publicación de su hermana y añadió una breve pero contundente frase: “Con cada cosa así, él se vuelve todavía más inmenso”.