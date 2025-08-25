Impactante choque sobre RN 9, en el tramo de La Cuesta de Bárcena

La Ruta Nacional 9, km 1722, en Cuesta de Bárcena a la altura del paraje Corte Azul es el escenario de un nuevo hecho vial que llevó al cote total momentáneo de la ruta.
Un camión se vio involucrado en un impactante choque en la RN 9 a la altura de la Cuesta de Bárcena lo que ocasionó el corte total en el tránsito.
En el lugar, se encuentran trabajando personal de Seguridad Vial, Bomberos y el SAME en la atención de dos personas; una de ellas con lesiones que están siendo evaluadas por los profesionales; mientras que la segunda persona se encuentra aún dentro del vehículo de gran porte.
Nota en redacción
