La Ruta Nacional 9, km 1722, en Cuesta de Bárcena a la altura del paraje Corte Azul es el escenario de un n uevo hecho vial que llevó al cote total momentáneo de la ruta.

En el lugar, se encuentran trabajando personal de Seguridad Vial, Bomberos y el SAME en la atención de dos personas; una de ellas con lesiones que están siendo evaluadas por los profesionales; mientras que la segunda persona se encuentra aún dentro del vehículo de gran porte .

Impactante choque sobre RN 9, en el tramo de La Cuesta de Bárcena

