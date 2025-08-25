lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 13:09
Corte total.

Impactante choque sobre RN 9, en el tramo de La Cuesta de Bárcena

Un camión se vio involucrado en un impactante choque en la RN 9 a la altura de la Cuesta de Bárcena lo que ocasionó el corte total en el tránsito.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
WhatsApp Image 2025-08-25 at 12.38.22
Lee además
Guías de turismo de Salta se quejaron que la ley de Jujuy les impide trabajar (Foto ilustrativa)
Gobierno.

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035
Sin agua en varios barrios.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

En el lugar, se encuentran trabajando personal de Seguridad Vial, Bomberos y el SAME en la atención de dos personas; una de ellas con lesiones que están siendo evaluadas por los profesionales; mientras que la segunda persona se encuentra aún dentro del vehículo de gran porte.

image
Impactante choque sobre RN 9, en el tramo de La Cuesta de Bárcena

Impactante choque sobre RN 9, en el tramo de La Cuesta de Bárcena

Nota en redacción

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Qué es un "homicidio por placer", y por qué se tiene en cuenta en la causa de presunto asesino serial

Presunto asesino serial de Jujuy: investigan dos posibles nuevas víctimas de Matías Jurado

Lo que se lee ahora
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Sin agua en varios barrios.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel