sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 10:35
Patagonia

Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia

La campaña apunta a reunir fondos para reponer y reforzar el equipamiento de las asociaciones que trabajan en los focos activos .

Por  Agustín Weibel
Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia/ foto de Martin LEVICOY / AFP

Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia/ foto de Martin LEVICOY / AFP

Ante el avance de los incendios forestales en la Patagonia y el arduo trabajo que llevan adelante los bomberos voluntarios, se puso en marcha una colecta solidaria destinada a reforzar el equipamiento de quienes se encuentran en la primera línea de combate contra el fuego.

Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia

Desde los primeros días de enero, la región patagónica atraviesa una emergencia ambiental de gran magnitud, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego y un impacto directo sobre comunidades enteras. En la provincia de Chubut, varios incendios avanzaron sobre áreas rurales y cercanas a zonas pobladas, lo que obligó a realizar evacuaciones preventivas y a desplegar recursos humanos y materiales desde distintos puntos del país.

El combate contra las llamas se desarrolla en un contexto complejo, marcado por altas temperaturas, vientos intensos y terrenos accidentados que dificultan el acceso. En muchos casos, los bomberos deben trasladarse largas distancias a pie, cargar equipos pesados y trabajar durante horas para evitar la propagación del fuego. Estas condiciones provocan un rápido desgaste del equipamiento, además de pérdidas y roturas que comprometen la seguridad del personal.

image

Frente a este escenario, la Fundación Bomberos de Argentina impulsó una campaña solidaria para canalizar la ayuda de la comunidad. Los fondos recaudados serán destinados a la compra de indumentaria y herramientas esenciales para incendios forestales, como cascos, trajes especiales, guantes, antiparras, mochilas de agua, linternas y otros elementos clave para la protección y el desempeño de los brigadistas.

Desde la organización destacaron que la colecta permite que los aportes lleguen de manera directa a las asociaciones que están trabajando en la emergencia, garantizando transparencia en el uso de los recursos. La Fundación forma parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, lo que facilita la identificación de necesidades concretas y la distribución eficiente del equipamiento en el terreno.

Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones económicas a través de la plataforma Donar Online, ingresando a www.donaronline.org/fundacionbomberos, o mediante transferencia bancaria utilizando el alias bomberosfund. Además, empresas, instituciones y organizaciones interesadas en sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con la Fundación para coordinar aportes y acciones de apoyo.

Finalmente destacaron que la participación de la comunidad resulta fundamental para sostener el trabajo de los bomberos voluntarios, cuyo rol es central en la protección de personas, viviendas y recursos naturales frente a este tipo de catástrofes.

