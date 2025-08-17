Independiente vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

BsAs (DataFactory)

U. de Chile se enfrentará el próximo miércoles 20 de agosto a el Rojo. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio la Caldera del Diablo a las 21:30 (hora Argentina).

El último mano a mano en este certamen fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Universidad de Chile se llevó la victoria por 1 a 0.

Gustavo Tejera fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente en partidos de la Copa Sudamericana Fase de Grupos : Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril)

: Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril)

: Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril)

: Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo)

: Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo) Fase de Grupos : Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo)

: Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo)

: Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana Playoff Octavos : Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio) Playoff Octavos : Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio) Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto) Horario Independiente y Universidad de Chile, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

