Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

A partir del próximo jueves , un frente frío ingresará al país y podría afectar al norte argentino, impactando directamente en la provincia de Jujuy . Se espera un notable descenso de las temperaturas acompañado de un aumento en las probabilidades de lluvia, situación que podría modificar el clima habitual de la región.

Atención. El SMN anuncia el ingreso de una masa de aire frío y posibles lluvias: desde cuándo

El jueves, las temperaturas oscilarán entre mínimas de 9ºC y máximas de 19ºC, con más del 40% de chances de precipitaciones. El día viernes será aún más frío, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6ºC y máximas que no superarán los 14ºC, intensificando la sensación térmica baja.

El sábado la inestabilidad podría mantenerse, con mínimas en torno a los 5ºC y máximas que suben ligeramente a 16ºC , aunque las lluvias podrán continuar afectando la zona.

Este cambio climático implica que la población y las actividades al aire libre deberán adaptarse a un periodo más frío y húmedo durante estos días, siendo recomendable tomar precauciones ante la variabilidad del tiempo.

Fuertes heladas en algunas zonas del país

El avance del sistema frontal, junto con el giro del viento hacia el sur, facilita la entrada de aire frío y seco. La poca humedad presente en la región limita la formación de lluvias significativas. Hasta ahora, las precipitaciones y lloviznas registradas han sido muy localizadas y de escasa intensidad, sin generar efectos importantes en el terreno.

No obstante, la atmósfera seca favorecerá la aparición de heladas moderadas a intensas en diversas zonas de la región pampeana, con un particular énfasis en Buenos Aires. Esto podría afectar cultivos y pasturas, especialmente en áreas donde la vegetación es más vulnerable a las bajas temperaturas.

Esta primaverita llega a su fin. El aire frío avanza desde Patagonia (colores rojos) y en las próximas horas va a llegar a toda la zona central. Desde mañana, tendremos tardes más frescas y días con más nubes. pic.twitter.com/shaS6AHEcg — Cindy (@cindymfernandez) August 12, 2025

Este cambio será particularmente notable en la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores entre –1 °C y –3 °C, especialmente entre el jueves y el viernes, días que concentrarán las condiciones más frías de la semana.

Por el momento, no se esperan variaciones considerables en la humedad superficial durante los próximos días, manteniéndose las condiciones relativamente estables hasta comienzos de la próxima semana.