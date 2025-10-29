miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 12:54
Salud.

Instalaron una unidad fija del SAME en Ciudad Cultural

La nueva unidad de soporte de emergencia del SAME se encuentra en Ciudad Cultural con funcionamiento permanente.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La provincia, a través del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME 107), instaló un tráiler que funciona como unidad médica en Ciudad Cultural, y quedará de forma permanente en Alto Padilla.

El titular del SAME, Pablo Jure, confirmó las atenciones están disponibles todos los días, “de lunes a lunes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con un primer respondiente, un enfermero profesional para poder brindar los controles básicos que requiera cualquier persona en este lugar”

A su vez, sumado a las atenciones de primeros auxilios, se encuentra una ambulancia de alta complejidad haciendo guardias, y que pernocta en este lugar ya que tiene una rápida salida a cualquier punto de la provincia.

El tráiler, ubicado junto a la unidad de la policía, muy cerca de los baños del predio, se encuentra en un punto estratégico de ingresos, salidas y operatividad.

