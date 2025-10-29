Instalaron una unidad fija del SAME en Ciudad Cultural

SAME en Ciudad Cultural

Ya se encuentra en funcionamiento un nuevo punto de atención permanente del SAME 107 para responder de una manera más rápida ante cualquier emergencia.

La provincia, a través del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME 107), instaló un tráiler que funciona como unidad médica en Ciudad Cultural, y quedará de forma permanente en Alto Padilla.

El SAME cuenta con una unidad permanente en Ciudad Cultural El SAME cuenta con una unidad permanente en Ciudad Cultural El titular del SAME, Pablo Jure, confirmó las atenciones están disponibles todos los días, “de lunes a lunes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con un primer respondiente, un enfermero profesional para poder brindar los controles básicos que requiera cualquier persona en este lugar”

A su vez, sumado a las atenciones de primeros auxilios, se encuentra una ambulancia de alta complejidad haciendo guardias, y que pernocta en este lugar ya que tiene una rápida salida a cualquier punto de la provincia.

El tráiler, ubicado junto a la unidad de la policía, muy cerca de los baños del predio, se encuentra en un punto estratégico de ingresos, salidas y operatividad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.