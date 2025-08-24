domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 08:57
Leagues Cup

Inter Miami vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup

Orlando City SC se mide ante Inter Miami en el Chase Stadium el miércoles 27 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

Inter Miami vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup
BsAs (DataFactory)

Por el torneo de la Leagues Cup, se enfrentan Miami y Orlando el miércoles 27 de agosto, a las 21:30 (hora Argentina). En el Chase Stadium, se disputarán el boleto a la final.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de agosto, en Diecisesavos de Final del torneo Leagues Cup 2023, y Inter Miami se impuso por 3 a 1.

Miami y Orlando definirán al primer finalista de la Leagues Cup. El vencedor enfrentará a LA Galaxy o Seattle Sounders en el cierre de este certamen que culminará el domingo 31 de agosto en .

Los resultados de Inter Miami en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Inter Miami 2 vs Atlas 1 (30 de julio)
  • Fase Uno: Inter Miami 2 vs Necaxa 2 (5-4 en penales a favor de Inter Miami) (2 de agosto)
  • Fase Uno: Inter Miami 3 vs Pumas UNAM 1 (6 de agosto)
  • Cuartos de Final: Inter Miami 2 vs Tigres 1 (20 de agosto)
Los resultados de Orlando City SC en partidos > de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Pumas UNAM 1 vs Orlando City SC 1 (4-3 en penales a favor de Pumas UNAM) (30 de julio)
  • Fase Uno: Orlando City SC 3 vs Atlas 1 (2 de agosto)
  • Fase Uno: Orlando City SC 5 vs Necaxa 1 (6 de agosto)
  • Cuartos de Final: Toluca FC 0 vs Orlando City SC 0 (5-6 en penales a favor de Orlando City SC) (20 de agosto)
Horario Inter Miami y Orlando City SC, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

