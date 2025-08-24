Inter Miami vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup

Por el torneo de la Leagues Cup, se enfrentan Miami y Orlando el miércoles 27 de agosto, a las 21:30 (hora Argentina). En el Chase Stadium, se disputarán el boleto a la final.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de agosto, en Diecisesavos de Final del torneo Leagues Cup 2023, y Inter Miami se impuso por 3 a 1.
Miami y Orlando definirán al primer finalista de la Leagues Cup. El vencedor enfrentará a LA Galaxy o Seattle Sounders en el cierre de este certamen que culminará el domingo 31 de agosto en .
