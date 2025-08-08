viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 16:06
Justicia.

Jueces de las Cortes Provinciales del país se reunieron en Jujuy

De la actividad participaron 33 magistrados de diferentes puntos del país de manera presencial, mientras que 9 participaron de manera virtual.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Reunión del JUFEJUS.

Reunión del JUFEJUS.

Integrantes de los máximos tribunales de justicia provinciales y de CABA participaron del encuentro de trabajo, encabezado por la presidenta y el vicepresidente de JuFeJus, Dres. Emilia María Valle y Fabián Vittar respectivamente, y los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Dres. Ekel Meyer -presidente-, Laura Lamas González, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva y Martín Llamas.

En ese sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ekel Meyer le comentó a Canal 4 que "hemos recibido la visita de todos los jueces de las Cortes Provinciales del país a través de la Junta Federal de Cortes Nacional y Provincial. Nuestra escuela judicial está llevando adelante una tarea importantísima".

Destacó que este jueves se llevó a cabo "una jornada muy productiva, entre la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la Oficina de la Mujer de todas las Cortes Provinciales con la temática de violencia de género".

image

Participaron 19 provincias de las 24, "así que estamos muy contentos, el debate en JUFEJUS son las situaciones planteadas en toda la provincia, las situaciones de la justicia, el trabajo institucional que en el marco provincial las cortes deben llevar adelante y el trabajo para mejorar los poderes judiciales y obviamente esto en pos de mejorar el trabajo para los justiciables, para toda ciudadanía", agregó.

Asimismo destacó que "en las provincias se ve en distintas situaciones. Se trata de la temática jubilatoria, el marco de las demoras de los trámites de expedientes, las situaciones que cada una de las provincias tiene en sus poderes judiciales y obviamente todo el marco de la tarea y el trabajo que se lleva adelante en la Junta Federal de Cortes es mejorar este sistema".

"Un cambio sustancial en la forma de juzgar"

En el marco del plenario de jueces de cortes de justicia que se realizó en Jujuy, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), Emilia Valle, brindó su visión sobre el sistema de juicio por jurados y los desafíos que implica su implementación.

Valle señaló que este mecanismo representa “un cambio sustancial en la forma de juzgar” y que exige una adecuada preparación tanto para los magistrados como para los ciudadanos que integran los jurados populares. “Es una herramienta que acerca la justicia a la sociedad y fortalece la transparencia, pero que también requiere un compromiso serio en su aplicación”, afirmó.

La titular de Jufejus también se refirió al trabajo cotidiano del Poder Judicial y a la creciente mediatización de determinados procesos. En ese sentido, advirtió que la exposición pública de ciertos casos puede generar presiones y condicionar la percepción social sobre la justicia. “Es fundamental que el debate público no interfiera en la imparcialidad que debe garantizarse en todo proceso”, remarcó.

