Jujuy: por qué se detectan más casos de cáncer y qué recomiendan los especialistas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA

En los últimos años, la percepción de que hay más casos de cáncer genera preocupación en la sociedad. Sin embargo, especialistas aseguran que este fenómeno tiene una explicación clave que radica en el avance en los métodos de diagnóstico.

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En diálogo con TodoJujuy , el médico oncólogo Alejandro Salvatierra explicó que este aumento no necesariamente implica que haya más enfermedades, sino que hoy se detectan con mayor precisión. “ A nivel mundial hay un aumento de la incidencia, pero tiene muchísimo que ver con la mejora del diagnóstico ”, señaló.

El especialista explicó que actualmente existen más herramientas para identificar la enfermedad en etapas tempranas, lo que incrementa el número de diagnósticos.

“ Si hoy toda la población se realizara estudios de control, probablemente encontraríamos más casos ”, indicó Salvatierra.

En ese sentido, remarcó que muchos cánceres que antes pasaban desapercibidos ahora pueden detectarse a tiempo, lo que mejora las posibilidades de tratamiento.

Una enfermedad multifactorial

Salvatierra también explicó qué ocurre en el organismo cuando se desarrolla la enfermedad. “El cáncer es una enfermedad genética, hay una alteración que hace que las células crezcan de manera descontrolada”, detalló el médico.

A su vez, aclaró que no existe una única causa. “Es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que pueden influir”, sostuvo el oncólogo.

Prevención: hábitos que pueden marcar la diferencia

Más allá del diagnóstico, el foco está puesto en la prevención. El especialista destacó la importancia de los hábitos saludables para reducir riesgos.

“Disminuir el consumo de ultraprocesados, reducir el alcohol y eliminar el tabaco son medidas clave”, explicó el especialista a TodoJujuy.

Estos factores, junto con los controles médicos periódicos, forman parte de las principales recomendaciones para la población.

Vuelve “Hablemos de cáncer” en Jujuy

En este contexto, en Jujuy se relanzará un ciclo de charlas destinado a informar a la comunidad sobre la enfermedad.

“La idea es hablar mes a mes de distintos tipos de cáncer, haciendo hincapié en la prevención y el diagnóstico”, explicó Salvatierra.

El programa, denominado Hablemos de cáncer, fue interrumpido durante la pandemia y ahora busca retomar su rol de concientización con la participación de especialistas.

Hablemos de cáncer

El rol clave del acompañamiento emocional

Además del tratamiento médico, el oncólogo destacó la importancia del aspecto emocional en los pacientes. “El acompañamiento emocional es fundamental y debe hacerse desde un enfoque profesional”, sostuvo.

En ese sentido, el trabajo interdisciplinario con profesionales de la salud mental es una parte esencial del abordaje integral de la enfermedad.

Finalmente, el especialista remarcó que la información es una herramienta clave para la sociedad.

El objetivo de estas iniciativas es que cada vez más personas accedan a controles, conozcan los factores de riesgo y puedan actuar a tiempo. “Lo más importante es que la gente se informe y pueda prevenir”, concluyó.