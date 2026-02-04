miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 11:41
Servicios.

Acompañan a personas con discapacidad en trámites digitales y de salud

El servicio busca acompañar a quienes enfrentan barreras digitales para acceder a beneficios y prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Personas con discapacidad (Foto ilustrativa)

Personas con discapacidad (Foto ilustrativa)

Lee además
Asociación Todos Juntos. video
Empatía.

Todos Juntos impulsa una feria solidaria para sostener la inclusión de jóvenes con discapacidad
partidas de nacimiento online en jujuy: como solicitarlas y por que ya no hace falta hacer filas
Digital.

Partidas de nacimiento online en Jujuy: cómo solicitarlas y por qué ya no hace falta hacer filas

El acompañamiento está orientado especialmente a personas que enfrentan dificultades para realizar trámites digitales, ya sea por barreras tecnológicas o por falta de apoyos en su entorno familiar.

En diálogo con este medio, Yesica Gutiérrez, coordinadora del área, explicó que el reempadronamiento formal del beneficio se realiza en los espacios autorizados, como los TAS, pero remarcó el rol clave que cumple el municipio en el proceso.

“Lo que nosotros hacemos como Coordinación de Inclusión es asistir a las personas, porque reconocemos que todo lo digital favorece el acceso, pero también genera mayores desafíos para algunas personas con discapacidad”, señaló. “Lo que nosotros hacemos como Coordinación de Inclusión es asistir a las personas, porque reconocemos que todo lo digital favorece el acceso, pero también genera mayores desafíos para algunas personas con discapacidad”, señaló.

Acompañamiento ante barreras digitales a personas con discapacidad

Desde el área detectaron que muchas personas llegan con la documentación requerida, pero sin posibilidades de completar el trámite por sus propios medios.

Identificamos que hay personas con discapacidad que tienen un mayor desafío a la hora de acceder. Imaginemos una persona ciega que tiene que sacar fotos a una documentación para subirla a una plataforma: ahí ya hay una barrera”, explicó Gutiérrez.

Por ese motivo, el equipo municipal acompaña a los vecinos y vecinas durante todo el proceso, garantizando que el trámite se realice de manera correcta y segura.

“Pedimos que estén atentos a la página del municipio, donde se detalla la documentación necesaria. Que se acerquen con sus papeles y acá hay todo un equipo que los va a asistir”, remarcó.

En ese sentido, aclaró que es fundamental llevar documentación original, como el DNI y el PUD, ya que deben ser escaneados para completar el trámite.

Personas con discapacidad
Ofrecen asistencia personalizada para garantizar el acceso a beneficios y servicios a personas con discapacidad en la ciudad.

Ofrecen asistencia personalizada para garantizar el acceso a beneficios y servicios a personas con discapacidad en la ciudad.

Alta demanda del servicio

La coordinadora indicó que durante el año pasado se registró una gran convocatoria, lo que confirmó la necesidad de sostener este espacio de acompañamiento.

“Nos dimos cuenta de que muchas personas tienen toda la documentación, pero no tienen quién les colabore para hacerlo. Ahí vimos que había una gran necesidad y por eso abrimos este espacio”, afirmó. “Nos dimos cuenta de que muchas personas tienen toda la documentación, pero no tienen quién les colabore para hacerlo. Ahí vimos que había una gran necesidad y por eso abrimos este espacio”, afirmó.

Jornada de salud en la Vieja Terminal

Además del reempadronamiento, la Municipalidad realizará una jornada integral de salud este viernes, en la zona de la Vieja Terminal.

Lugar: Jorge Newbery 996

Horario: de 8:30 a 12:30

Durante la jornada se brindarán distintos servicios gratuitos, entre ellos:

  • Odontología

  • Psicología

  • Nutrición

  • Electrocardiogramas

  • Asesoramiento legal en acceso a la salud para personas con discapacidad

“Es muy importante al inicio del año, cuando muchas personas necesitan electrocardiogramas para educación física o gimnasios. Vamos a tener todos estos servicios juntos para los vecinos y vecinas del sector”, destacó Gutiérrez.

La funcionaria invitó a la comunidad a participar y remarcó la importancia de acercar el Estado a los barrios.

“Va a ser una jornada súper enriquecedora, pensada para dar respuestas a situaciones que se dan y a las que muchas veces no podemos acceder”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Todos Juntos impulsa una feria solidaria para sostener la inclusión de jóvenes con discapacidad

Partidas de nacimiento online en Jujuy: cómo solicitarlas y por qué ya no hace falta hacer filas

Locales comerciales en Jujuy: la ropa americana gana espacio en el mapa urbano

Hospitales de Jujuy ya otorgaron más de 167 mil turnos por WhatsApp

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Lo que se lee ahora
Juicio por el femicidio de Tamara Fierro. video
Jujuy.

Comenzó el juicio oral por el femicidio de Tamara Fierro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres video
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora
Ahora.

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora

Imagen creada con IA. video
Educación.

La canasta escolar completa en Jujuy cuesta 300.000 pesos

Tamara Fierro. video
Justicia.

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel