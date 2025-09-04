Así están las rutas este jueves 4 de septiembre: cortes, desvíos y hechos viales

Paso de Jama
Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama; por lo que el Paso de Jama ubicado en el complejo fronterizo integrado Jama - Chile - Argentina- se encuentra habilitado ambos sentidos para todo tipo de vehículo.
Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente
* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente
* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.
* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.
MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34
RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.
Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito
MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto
* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.
* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S
Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos
MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.
Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.
Transitable con precaución
- RN34 ALT INTERSECCION CON RP61 ALT LOC. MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO DESDE EL DIA 07 AL 31 DE AGOSTO
- RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME CON RP 70 - (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS)
- RN 52 KM 180 AL KM 188 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)
- RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVIOS POR RN9 B° LOS MOLINOS. POR CONTRUCCION DE PUENTE
- RP 53 CAMINO A LOC. PUESTO VIEJO (TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN)
- RN 9 ALT CUESTA DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN
- RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
- RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA
- RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE
- CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO
- RP 73 LOC SANTA ANA
- RP 73 LOC CASPALA
- RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
- RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
- RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
- RP 13 LOC DE ITURBE
- RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
- RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA
Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones.
Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy
Multas de alcoholemia
-
Alcohol en sangre
-
De 0,01 a 0,19 g/l: 100 UF – $146.700
-
De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $440.100
-
De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $733.500
-
Más de 1,00 g/l: 800 UF – $1.173.600
-
Negarse al test: 1000 UF – $1.467.000
Multas de tránsito.
-
Otras infracciones
-
Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $440.100
-
Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $146.700
-
Circular sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $73.350
-
Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $220.050
