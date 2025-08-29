Así están las rutas este viernes 29 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Tránsito. Así están las rutas este miércoles: cortes, desvíos y hechos viales

El Paso de Jama presenta una imagen diferente a la de la semana pasada. Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama. Complejo fronterizo integrado Jama habilitado ambos sentidos Argentina – Chile para todo tipo de vehículo, por lo que el Complejo Fronterizo integrado Jama se encuentra habilitado ambos sentidos Argentina – Chile.

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

Transitable con precaución

RN 52 KM 28 sentido este oeste camión varado, transito media calzada con paso alternado

RN 52 entre los km 185 al 187 transitable media calzada con extrema precaución por arena sobre calzada (con aproximadamente 40 cm de alto de arena sobre media calzada)

RP 53 transitable con precaución desde Puesto Viejo hasta Cruce Cañada empalme con RN 34. por trabajos de repavimentación

RN34 - Intersección con RP61 Manantiales desvió de tránsito desde el día 07 al 31 de agosto

RP N°4 - Intersección Airampo y Escuela 190, corte total con desvíos por RN9 B Los Molinos por construcción de puente

RN 9 - Cuesta de Barcena hasta Volcán (neblinas)

RN 52 KM 194 PARAJE ARCHIVARCA HASTA SALAR DE JAMA (POR ARENA SOBRE LA CALZADA)

RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA

RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA (CORTES EN DIFERENTES PARTES)

RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE

Camino vecinal desde Santa Catalina hasta loc. El Angosto

RP 73 LOC PALCA DE APARZO

RP 73 LOC SANTA ANA

RP 73 LOC CASPALA

RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY

RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA

RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA

RP 13 - Iturbe

RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) • RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53

RP 19 Altura Normenta - Ledesma

