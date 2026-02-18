miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 19:53
Alto Padilla.

Carnaval en Jujuy: "Se vio el desborde de jóvenes, los padres deben estar más presentes"

Vecinos de Alto Padilla alertaron sobre consumo de alcohol en adolescentes y situaciones de riesgo. Canal 4 recorrió el barrio y recogió testimonios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Jóvenes alcohólizados en Carnaval.
Jóvenes alcohólizados en Carnaval.

Durante los festejos de Carnaval en Jujuy, se registraron múltiples situaciones que volvieron a encender la alarma por la presencia de niños y adolescentes alcoholizados sin adultos responsables en eventos masivos.

Lee además
carnaval record: 3 millones de turistas y mas de $1 billon en gastos en todo el pais
CAME.

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país
martes de chaya en jujuy: los jujenos disfrutaron del cierre del carnaval grande
Jujuy.

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

En Alto Padilla, vecinos dialogaron con las cámaras de Canal 4 y describieron escenas de desborde que se repiten año tras año. “Se ve siempre desborde de jóvenes, tengo que iluminar todo alrededor de la casa. Hay varias irregularidades, desde lo sexual a otras situaciones”, contó un vecino del barrio.

Otro testimonio remarcó la problemática del consumo en menores: “Vi muchas chicas consumiendo más que los varones, nenas que están descontroladas. Los padres tenemos que estar más presentes”, sostuvo. Además, señaló que la basura y los destrozos son una postal frecuente: “Lo de la basura tirada pasa mucho con la gente más joven. Se ve mucha basura, eso es normal”.

Descontrol y corridas

image
Adolescentes alcoholizados en Carnaval (foto ilustrativa).

Adolescentes alcoholizados en Carnaval (foto ilustrativa).

Una vecina relató que la situación se agravó en determinados momentos del día: “Con el tema del alcohol se descontrola todo, hubo corridas y persecución con la Policía. Esto pasó a la tarde. Se vio personas que dejaban tirada toda la basura”, expresó.

Los vecinos coinciden en que el consumo excesivo de alcohol expone a chicos y chicas a situaciones de riesgo, además de generar conflictos en la convivencia barrial. “Hubo muchos jóvenes que pasaban en estado de ebriedad de todas las edades, desde chicos de secundaria hasta más grandes y adultos”, contó otra vecina, quien además advirtió: “Observamos muchas botellas tiradas. Vecinos contaron que también hubo robos”.

"Preocupa la conducta de alcoholizarse"

En diálogo con TodoJujuy.com, el director del SAME 107, Pablo Jure, advirtió que se trata de una conducta que se repite cada año: “Preocupa la conducta de alcoholizarse, tuvimos niños y adolescentes alcoholizados como otros años. Son menores de 18 años sin adultos responsables”, expresó.

En ese contexto, el funcionario destacó el trabajo articulado con los organismos de protección de derechos: “Esta vez estuvo muy presente la Línea 102 acompañando las acciones que íbamos haciendo”, señaló.

Operativo sanitario durante el Carnaval

Según detalló el director del SAME 107, el operativo específico de Carnaval dejó:

  • 1019 asistencias realizadas vinculadas a las coberturas del Carnaval.

  • 36 coberturas simultáneas en toda la provincia, desde el jueves hasta el cierre del operativo.

Hicimos 1019 asistencias solamente separadas por las coberturas del Carnaval, que fueron 36 coberturas simultáneas en toda la provincia”, explicó.

comparsas humahuaca monumento carnaval
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

3511 asistencias en la semana y 171 por siniestralidad vial

Jure indicó que, además del despliegue en festejos, el sistema continuó con la atención habitual de emergencias:

  • 3511 asistencias en lo que fue la semana.

  • 171 asistencias por siniestralidad vial.

Consultado sobre dónde se concentraron más intervenciones, Jure señaló que el mayor número se dio en el Ramal: “En San Pedro y en Ledesma… la noche que más asistencia tuvieron fueron 118, en los corzos de San Pedro”, indicó.

Embed - VECINOS RECLAMO CIUDAD CULTURAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

Lo que se lee ahora
Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Por riesgo sanitario ante la proliferación de mosquitos cierran la frontera en Bermejo
Salud

Por riesgo sanitario ante la proliferación de mosquitos cierran la frontera en Bermejo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel