Carnaval en Jujuy: "Se vio el desborde de jóvenes, los padres deben estar más presentes"

Durante los festejos de Carnaval en Jujuy , se registraron múltiples situaciones que volvieron a encender la alarma por la presencia de niños y adolescentes alcoholizados sin adultos responsables en eventos masivos.

En Alto Padilla, vecinos dialogaron con las cámaras de Canal 4 y describieron escenas de desborde que se repiten año tras año. “Se ve siempre desborde de jóvenes, tengo que iluminar todo alrededor de la casa. Hay varias irregularidades, desde lo sexual a otras situaciones”, contó un vecino del barrio.

Otro testimonio remarcó la problemática del consumo en menores: “Vi muchas chicas consumiendo más que los varones, nenas que están descontroladas. Los padres tenemos que estar más presentes ”, sostuvo. Además, señaló que la basura y los destrozos son una postal frecuente: “Lo de la basura tirada pasa mucho con la gente más joven. Se ve mucha basura, eso es normal”.

Una vecina relató que la situación se agravó en determinados momentos del día: “Con el tema del alcohol se descontrola todo, hubo corridas y persecución con la Policía. Esto pasó a la tarde. Se vio personas que dejaban tirada toda la basura”, expresó.

Los vecinos coinciden en que el consumo excesivo de alcohol expone a chicos y chicas a situaciones de riesgo, además de generar conflictos en la convivencia barrial. “Hubo muchos jóvenes que pasaban en estado de ebriedad de todas las edades, desde chicos de secundaria hasta más grandes y adultos”, contó otra vecina, quien además advirtió: “Observamos muchas botellas tiradas. Vecinos contaron que también hubo robos”.

"Preocupa la conducta de alcoholizarse"

En diálogo con TodoJujuy.com, el director del SAME 107, Pablo Jure, advirtió que se trata de una conducta que se repite cada año: “Preocupa la conducta de alcoholizarse, tuvimos niños y adolescentes alcoholizados como otros años. Son menores de 18 años sin adultos responsables”, expresó.

En ese contexto, el funcionario destacó el trabajo articulado con los organismos de protección de derechos: “Esta vez estuvo muy presente la Línea 102 acompañando las acciones que íbamos haciendo”, señaló.

Operativo sanitario durante el Carnaval

Según detalló el director del SAME 107, el operativo específico de Carnaval dejó:

1019 asistencias realizadas vinculadas a las coberturas del Carnaval.

36 coberturas simultáneas en toda la provincia, desde el jueves hasta el cierre del operativo.

“Hicimos 1019 asistencias solamente separadas por las coberturas del Carnaval, que fueron 36 coberturas simultáneas en toda la provincia”, explicó.

3511 asistencias en la semana y 171 por siniestralidad vial

Jure indicó que, además del despliegue en festejos, el sistema continuó con la atención habitual de emergencias:

3511 asistencias en lo que fue la semana .

171 asistencias por siniestralidad vial.

Consultado sobre dónde se concentraron más intervenciones, Jure señaló que el mayor número se dio en el Ramal: “En San Pedro y en Ledesma… la noche que más asistencia tuvieron fueron 118, en los corzos de San Pedro”, indicó.