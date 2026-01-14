miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 07:04
Pobreza.

Comedores infantiles: "Se recibe 15 pesos al día por chico y la última vez que se pagó fue en septiembre"

Desde el Centro Comunitario San Pantaleón advierten que el subsidio provincial para comedores infantiles no se actualiza hace dos años y llega con meses de atraso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Crisis en los comedores jujeños.

Crisis en los comedores jujeños.

En el barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de Jujuy, el Centro Comunitario San Pantaleón atraviesa una situación que se repite en distintos puntos de la provincia: sostener un comedor infantil con recursos cada vez más escasos y con un aporte estatal que, según denuncian, "resulta insuficiente y llega con atraso".

En una entrevista, Juan Vargas, tesorero de la institución, aseguró que "el subsidio que reciben los comedores infantiles equivale a 15 pesos por día por chico, un monto que, llevado a un esquema de 20 días de trabajo al mes, representa $3.000 mensuales por niño". Además, afirmó que "la última vez que se pagó fue en septiembre y no se actualiza de hace 2 años".

“Es un programa sesgado”

Vargas sostuvo que la política provincial de asistencia alimentaria funciona de manera “sesgada” y mencionó un esquema de tarjeta para familias con cupo limitado. “Después está el tema de los comedores, que en el caso nuestro el subsidio que se recibe, que no se recibe, diría, es de 15 pesos diario por chico para elaborar una comida”, expresó.

Según explicó, ese monto se mantiene sin cambios desde hace tiempo. “Se mantiene desde dos o tres meses después de haber asumido el actual gobernador. Hace dos años que no se actualiza”, indicó.

image
Crisis en los comedores: Centro comunitario San Pantaleón.

Crisis en los comedores: Centro comunitario San Pantaleón.

Atrasos y falta de insumos básicos

Además del valor, el referente remarcó el problema del atraso. “El último mes que se entregó fue septiembre”, afirmó. Y agregó que el aporte estatal solo contempla la comida, sin cubrir gastos esenciales para que un comedor funcione diariamente.

“No te reconocen equipamiento, utensilios, artículos de limpieza, servicios, ni personal. Una institución involucra a las madres que cocinan y también tienen derecho a comer, pero el Estado no cubre nada de eso”, señaló.

El debate por el sistema de proveedores

image

Vargas también cuestionó la propuesta oficial de trasladar el esquema de compra de alimentos a un sistema de proveedores. Según relató, el Gobierno “apretó para que los comedores pasen a esa modalidad, pero en San Pantaleón decidieron negarse".

“Tenemos más de 20 años administrando fondos y es un derecho adquirido. No queremos aceptar porque todo es oscuro. Hay un solo proveedor que cubre todos los comedores infantiles y todas las escuelas”, advirtió.

En ese sentido, recordó experiencias previas donde, si el proveedor no cobraba, entregaba mercadería en menor cantidad o con criterios propios. “Si el proveedor no cobra, en el mejor de los casos te entrega lo que se le dé la gana, o no te entrega los insumos”, sostuvo.

“La solidaridad no alcanza”

Consultado sobre cómo sostienen las comidas con esos montos, Vargas explicó que muchas instituciones "realizan actividades para recaudar: ventas de comida, eventos y aportes solidarios". Sin embargo, remarcó que eso no alcanza. “Es una ilusión decir que se cubre la necesidad de lo que no aporte el Estado. En situaciones críticas como la que estamos viviendo, se hace muy difícil”, afirmó.

El comedor San Pantaleón funciona desde mediados de los 80' en Malvinas Argentinas y, según su tesorero, el crecimiento de la demanda se nota cada mes. Mientras esperan una actualización del aporte y el pago atrasado, la preocupación se mantiene: seguir abriendo las puertas para que ningún chico se quede sin un plato de comida.

Embed - Juan Carlos Vargas- Centro Comunitario San Pantaleón

