Con la presencia de Juli Poggio, Canal 4 transmite el desfile del grupo B

Live Blog Post

Juli Poggio feliz de estar en la FNE

La modelo ya se sumó a la conducción de Canal 4 y dijo lo siguiente:

"Me encanta el evento, muy feliz de estar acá. Era buena alumna, me gusta sociales, matemáticas cero, no me llevo para nada con los números. Quería recibir la primavera, me gusta el calor, la energía de la gente, el cariño y no puedo creer las carrozas que hay. Ya conocí las Salinas y vamos a ir otros lugares del norte. Es una fiesta, super completa que superó mis expectativas".

Juli fue consultada sobre su opinión de los malos comentarios en las redes sociales y comentó que "hoy en día solo me río que haya gente que escriba cosas hirientes, hay que sentir lastima por los haters".