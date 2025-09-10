Corte parcial de tránsito en avenida General Savio: cuándo será

Corte parcial de tránsito en avenida General Savio (Archivo)

Se implementará un corte parcial en la circulación vehicular sobre la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mantenimiento de luminarias, según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

El operativo encarado por de la Dirección de Tránsito y Transporte, será este jueves 11 de septiembre entre las 8 y las 14 horas. El tramo afectado es desde las instalaciones del Servicio Penitenciario hacia el acceso sur de la ciudad.

El tránsito se reducirá a media calzada, por lo que se prevé demoras en la circulación. Por eso solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Avenida Savio (1).jpg Las tareas forman parte de los operativos de mantenimiento programado en la ciudad y que, aunque la intervención es puntual, resulta fundamental para mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en una de las principales vías de acceso a San Salvador de Jujuy. Avenida General Savio, una vía clave en capital La avenida General Savio es una parte de la ciudad de San Salvador de Jujuy clave tanto para el ingreso como para el egreso de los vehículos, que conecta el sur de la ciudad con Palpalá con la Ruta 1 y la 66, y que es muy utilizada para los vecinos de Alto Comedero y el Carmen por la Ruta 9.

