Decretaron asueto administrativo por las fiestas de fin de año en Jujuy: para cuándo

En el mismo anunció mencionó también que el apgo del aguinaldo será el 17 y 18 de diciembre, y que la segunda cuota del bono no remunerativo y no bonificable, se acreditará el 10 y 11 de este mes.

El bono no remunerativo y no bonificable es de $200.000 y $140.000, según el haber que perciba cada agente dependiente del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.