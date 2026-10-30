Dengue en Jujuy: un investigador advierte sobre los criaderos ocultos que dejan las lluvias

Las lluvias persistentes pueden llenar de agua los criaderos de mosquitos vectores del dengue en Jujuy , incluso cuando las temperaturas variables todavía frenan su desarrollo.

Mario Linares, investigador y docente de la Universidad Nacional de Jujuy , advirtió sobre esa combinación y pidió reforzar la prevención en San Salvador, los Valles y el Ramal. “La lluvia persistente sí llena los criaderos”, explicó. Según señaló, las lloviznas favorecen la acumulación de agua en objetos que muchas veces pasan inadvertidos en patios y otros espacios de las viviendas.

“Las lloviznas estas son ideales para juntar agua en los criaderos esos ocultos que solemos decir siempre y también en las chatarras que nunca dejan de acumularse”, sostuvo en diálogo con TodoJujuy .

El investigador explicó que los cambios bruscos de temperatura no favorecen el desarrollo rápido del mosquito. Sin embargo, eso no impide que haya recipientes con agua y larvas que puedan avanzar en su ciclo cuando las condiciones sean más favorables.

Los criaderos que pueden pasar inadvertidos

Linares puso el foco en los recipientes expuestos a la lluvia y aclaró que la preocupación está en los posibles criaderos urbanos, más que en la humedad del suelo. “Tratar de reducir los recipientes al aire libre, a la intemperie, que con esta lluvia se llenen”, recomendó.

Su advertencia coincide con las medidas que difundió el Ministerio de Salud de Jujuy el 23 de octubre. La cartera sanitaria recordó que el Aedes aegypti se reproduce en el entorno de las viviendas y puede utilizar recipientes con agua en patios, jardines y galerías. Por eso, insistió en retirar objetos en desuso, dar vuelta baldes y otros elementos, limpiar canaletas y mantener tapados los depósitos de agua.

Aunque Linares señaló que por ahora no observa tantos mosquitos como en otras épocas, aclaró que su equipo todavía no había realizado los muestreos de esta etapa y que esperaba comenzarlos próximamente.

El Niño: qué relación tiene con el riesgo de dengue

La preocupación se da en un contexto de desarrollo de El Niño. En su informe de octubre de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional identificó una fase cálida del fenómeno de fuerte intensidad y estimó que continuaría durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre.

El fenómeno está asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas. Sus efectos varían según la región: la Organización Meteorológica Mundial señaló que puede aumentar el riesgo de sequías en algunas zonas y de inundaciones en otras.

En el plano sanitario, la Organización Panamericana de la Salud incluyó las enfermedades transmitidas por vectores entre los riesgos que deben vigilarse frente a El Niño. Esa advertencia regional no constituye por sí sola un pronóstico de aumento de casos de dengue en Jujuy. Linares consideró que las lluvias y la posterior llegada de temperaturas más elevadas podrían favorecer una mayor presencia de mosquitos. Su planteo apunta a anticiparse a ese escenario mediante la eliminación de criaderos.

La situación en Jujuy y la prevención durante todo el año

Para el investigador, la menor presencia visible de mosquitos no debe llevar a abandonar los cuidados. “Nunca hay que bajar los brazos con el tema de evitar la acumulación de chatarra, de la acumulación de agua”, remarcó.

También insistió en que estas tareas no deberían limitarse a los meses de mayor calor: “Eso tiene que ser permanente, sea invierno, verano, cualquier época del año, siempre hay que estar con esas precauciones”.