Desapareció una adolescente jujeña y la buscan intensamente

Buscan intensamente a Valentina Emma Zeballos, una adolescente de 15 años que desapareció en San Salvador de Jujuy. La denuncia por su desaparición fue radicada este 20 de julio de 2026.

La joven es buscada en el barrio Malvinas Argentinas y desde el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Datos de Valentina Emma Zeballos Valentina tiene 15 años y mide 1,67 metros. Es de contextura delgada, tiene cabello corto hasta los hombros de color castaño, piercing en la nariz y en la lengua. Además, posee tatuajes en los brazos, el estómago y la espalda.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo corto de color negro. También llevaba ojotas de color negro con blanco.

La búsqueda se concentra en el barrio Malvinas Argentinas, en San Salvador de Jujuy. Dónde aportar información Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. También se puede enviar un mensaje vía WhatsApp a los siguientes números: 388 - 6828607

388 - 6860239

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