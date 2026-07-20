lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 13:21
Jujuy.

Desapareció una adolescente jujeña y la buscan intensamente

Se trata de Valentina Emma Zeballos, de 15 años. La denuncia fue radicada este 20 de julio en San Salvador de Jujuy.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Valentina Zeballos desaparecida

Buscan intensamente a Valentina Emma Zeballos, una adolescente de 15 años que desapareció en San Salvador de Jujuy. La denuncia por su desaparición fue radicada este 20 de julio de 2026.

Lee además
Foto: Gendarmería Nacional
Policiales.

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada
Reclamos en la SUSEPU
Jujuy.

Javier Gronda desde la SUSEPU: "Hemos recibido cerca de 400 reclamos"

La joven es buscada en el barrio Malvinas Argentinas y desde el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Datos de Valentina Emma Zeballos

Valentina tiene 15 años y mide 1,67 metros. Es de contextura delgada, tiene cabello corto hasta los hombros de color castaño, piercing en la nariz y en la lengua. Además, posee tatuajes en los brazos, el estómago y la espalda.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo corto de color negro. También llevaba ojotas de color negro con blanco.

La búsqueda se concentra en el barrio Malvinas Argentinas, en San Salvador de Jujuy.

Dónde aportar información

Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. También se puede enviar un mensaje vía WhatsApp a los siguientes números:

  • 388 - 6828607
  • 388 - 6860239

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encontraron en San Juan a una adolescente de Jujuy que era buscada

Javier Gronda desde la SUSEPU: "Hemos recibido cerca de 400 reclamos"

Celebrarán el aniversario de la Virgen de Punta Corral: cronograma de actividades

Cortes de luz: cómo reclamar por artefactos dañados por el viento norte

¿Volverá el viento zonda a Jujuy? Qué dice el pronóstico del tiempo

Lo que se lee ahora
iba en contramano por calle alvear, choco a dos autos e intento escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Selección Argentina (Foto Conmebol).
Deportes.

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel