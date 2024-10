Día de los Fieles Difuntos ¿Hay asueto en Jujuy?

Cada año, para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos , el Gobierno de la provincia de Jujuy dicta asueto administrativo y escolar el 2 de noviembre con la intención de respetar la tradición arraigada en el sentimiento de la comunidad y el pueblo jujeño, para honrar a sus seres queridos que ya no están.

Pero en este 2024, según adelantaron fuentes cercanas al Ejecutivo, esta medida no se aplicará ya que el segundo día del mes próximo cae sábado, y como el decreto solo abarca a la administración pública, no habrá decreto que acote las actividades en un día donde no las hay en ese ámbito.