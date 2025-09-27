El sospechoso por el triple femicidio quedará alojado en el penal de Gorriti en el pabellón de máxima seguridad

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy informó que en la madrugada de este sábado 27 de septiembre se concretó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro , tras verificarse su ingreso ilegal al Estado Plurinacional de Bolivia.

La medida fue posible gracias a la coordinación entre el fiscal Dr. Alberto Mendivil y el fiscal Ramírez, de la ciudad de Villazón, quienes gestionaron la expulsión del imputado, efectivizada a las 2:15 de la mañana .

Está siendo trasladado hacia el penal de Gorriti, allí quedará alojado en el pabellón de máxima seguridad y a la espera del Oficio Judicial que autorice su traslado hacia Buenos Aires.

"Primero terminaremos con pericias ordenadas por el MPA y luego esperamos lo que ordene el Juez de la causa", indicó a nuestro medio Juan Manuel Pulleiro, Secretario de Seguridad de la provincia.

Cumplimiento de la orden judicial

Una vez realizados los trámites migratorios correspondientes, se procedió a ejecutar la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, la cual fue convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef.

Custodia y traslado en territorio argentino

Sotacuro fue recibido en Argentina bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, personal de Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital “Jorge Uro” para una revisión médica de rutina y quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca.

