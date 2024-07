Este sábado los trabajadores estatales cobran el bono de $50.000

El Gobierno paga este sábado 13 de julio el bono destinado a los trabajadores de la administración pública provincial . Es de 50 mil pesos y se paga en una sola cuota . Es una suma extraordinaria de carácter no remunerativo y no bonificable.

El monto es abonado solo a los agentes estatales cuyos haberes netos no superen la suma de $850.000 , quedando excluidos de la medida el personal del poder Judicial y los funcionarios, que superan ese tope en sus haberes.

Bono para capacitadores

El Ejecutivo provincial también confirmó que los capacitadores laborales e Instructores no formales percibirán el bono extraordinario de 50 mil pesos, monto que tiene las mismas características, no remunerativo y no bonificable, según lo informado por la Secretaria de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales.