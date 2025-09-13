FNE 2025: exitosa Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural

Este sábado 13 de septiembre se llevó a cabo en Ciudad Cultural la tradicional Pintada Estudiantil que sirve como inicio de la FNE 2025 , edición 74° que se desarrollará hasta el 27 de septiembre con elecciones y desfiles.

La actividad comenzó a partir de las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy, y volverá a teñir de color las calles del epicentro de la Fiesta de los Estudiantes, en lo que es uno de los eventos más esperados por las y los estudiantes jujeños.

Con pinceles, rodillos y aerosoles, los estudiantes de varios colegios de la capital plasmarán en el pavimento su creatividad artística, compartiendo imágenes y consignas que los movilizan y expresan sus ideas en diferentes temáticas.

Esta actividad será la antesala de la Elección Capital que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre también en Ciudad Cultural, donde se conocerá a la sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante por el departamento Manuel Belgrano.

Operativo especial de tránsito este viernes en Ciudad Cultural por la Pintada Estudiantil (Archivo) FNE 2025: se viene la Pintada Estudiantil (Archivo)

Operativos de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad realizará con motivo de la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, algunos cambios en recorridos de colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural.

Cambios en el transporte urbano

Sábado 13/09: de 9 a 20 h

Domingo 14/09: desde las 19 h hasta finalizar el evento

Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, retomando luego su recorrido habitual.

Cortes de tránsito

Se interrumpirá la circulación en:

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín

Rotonda Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas (ingreso Zona Sur)

Suipacha y Cnel. Arias

La agenda completa de la FNE 2025