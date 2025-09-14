domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 10:36
Agenda.

FNE 2025: Hoy, elección de la Representante Capital con transmisión de Canal 4

Este domingo 14 es la Elección de la Representante Capital de la FNE 2025, noche que será en Ciudad Cultural y se verá en vivo por Canal 4.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Candidatas Elección Representante Capital 2025.

Candidatas Elección Representante Capital 2025.

La Elección Representante de Capital en el marco de la FNE 2025, será este domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, con un total de 59 candidatas, entre ellas y por primera vez, las representantes de la modalidad educación especial.

Lee además
El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes
Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025
Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil de la FNE 2025: los colegios premiados y las mejores imagenes

Desde la organización revelaron se vuelve al escenario tradicional en donde las candidatas pasarán en grupo para mejor apreciación del público, y subrayaron que se utilizará laInteligencia Artificial para darle mayor dinamismo a la elección. La noche también contará con la presentación en vivo del grupo Diableros Jujeños.

“Se está trabajando con mucho profesionalismo, con un equipo que tiene años de experiencia para organizar verdaderas fiestas que marcan el inicio de nuestra celebración mayor. Capital tiene la gran responsabilidad de dar comienzo a esta fiesta con todo el rigor y la energía que merece”, expresó el intendente Raúl Jorge.

Marcó que se repetirá el escenario de Ciudad Cultural, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia y el CFI. “La maravillosa carpa que allí se monta nos permitirá generar una puesta en escena con un despliegue técnico que sorprenderá a muchos”, subrayó.

Transmisión en vivo de Canal 4 de Jujuy

Hoy, 14 de septiembre viví todos los detalles de la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, que te llevará lo mejor de la FNE 2025 a tu casa como es habitual.

Además, este año tendrá 4 invitados especiales: Luz Tito, Tato Algorta, Martina Pereyra y Nico Voutrinas.

CANDIDATAS CAPITAL - IG

Todas las candidatas de la Elección Capital de la FNE 2025

  1. Samira Argañaraz - Colegio Polimodal 3
  2. Sofia Carabajal - Escuela Técnica Provincial Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte
  3. Maite Flores - Colegio Secundario Nº6
  4. Emilia Fermi - Colegio Nueva Siembra
  5. Victoria Zamar - Colegio Santa Bárbara
  6. Carolina Ordoñez García - Esc. Superior Normal "Juan Ignacio Gorriti"
  7. Julieta Puca - EET Nº 1
  8. Ingrid Torrico - Bachillerto Nº 15
  9. Angelina Notario - Bachillerato Provincial Nº 6 "Islas Malvinas"
  10. Araceli Alexandra Fernández - Colegio Pablo Pizzurno
  11. Santina Muñoz - Colegio Santa Teresita
  12. Ambar Marjanov - Colegio Cristiano Evangélico Che il
  13. Amparo Pino - Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez"
  14. Kiara Caliva - IPSEL
  15. Morena Reyes - Colegio Secundario Nº 32 "Dr. Rene Favaloro"
  16. Josefina Orrabali - Colegio Nº 1 Teodoro Sánchez de Bustamante
  17. Eunice Ortega - Colegio Divino Redentor
  18. Brunela Agüero Sánchez - Bachillerato Provincial Nº16
  19. Shamira Fernandez Almiron - Escuela Municipal Marina Vilte
  20. Olivia Lenarduzzi - Colegio Secundario "Cagonigo Gorriti"
  21. Ambar Jerez Maldonado - Escuela Provincial de Artes Nº1
  22. Sofia Flores - Colegio Secundario Nº 69 "Olga Aredez"
  23. Maria Aban - Bachillerato Provincial Nº 2 "Gobernador Jorge Villagañe"
  24. Valentina Orellana - Colegio Secundario Nº 54
  25. Antonella Matorras - Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño"
  26. Catalina Garnier - Colegio Blaise Pascal
  27. Serena Vacaflor Aristimuño - Colegio Del Salvador
  28. Ana Velazquez - Colegio Evangelico Cristo Rey
  29. Nahir Ibañez - Bachillerato Provincial Nº 21
  30. Melina Pantoja - Colegio Nº 2 "Armada Argentina"
  31. Araceli Sadir - Colegio Secundario Nº 48
  32. Belen Moreno Bosso - Escuela Provincial de Comercio Nº1
  33. Agustina Aleman - Colegio Privado Nueva Generación
  34. Máxima Massari - Colegio Secundario Nº 33 de Reyes
  35. Luciana Anze Salazar - Colegio Los Lapachos
  36. Jocelyn Barrios Esteban - Colegio Secundario Nº2
  37. Marina Barbon Paoloni - Colegio Remedios de Escalada
  38. Constanza Read - Complejo Educativo José Hernandez
  39. Joaquina Ramirez - Colegio Mayor Jujuy
  40. Daniela Moitalta Cisneros - Esc. de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas"
  41. Juana Ruge - Colegio Jean Piaget
  42. Candela Garcia Antoraz - Colegio Martin Pescador
  43. Virginia Mamani - Colegio Secundario Nº3
  44. Angeles Zenteno - Escuela de Comercio Nº 1
  45. Briana Fernandez - Colegio Nuevo Horizonte Nº 1
  46. Emma Cornell - Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo"
  47. Nicole Ciares - Colegio Antonio Maria Gianelli
  48. Ariana Colletti - Colegio Secundario de Artes Nº 42
  49. Jazmin Abalos - Colegio Secundario Nº 39 Campo Verde
  50. Nicole Ruiz - Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Prof. Jesús Rañul Salazar·
  51. Luisana Bazzi - Colegio Nuestra Señora del Huerto
  52. Maite Berral Baldiviezo - Colegio Emdei
  53. Delfina Gonzáles - Colegio Secundario Nº 1 "Crucero Ara Gral. Belgrano"
  54. Tiziana Navarro - Bachillerato Nº 19
  55. Candela Robles Escuela Provincial de Comercio Nº 3
  56. Belen Orozco - Colegio Secundario Nº 62 "La Salle"
  57. Tatiana Aisama - Bachillerato Provincial Nº 24 Lozano
  58. Andrea Sajama Colegio Secundario Nº 23
  59. Kiara Vilte - Colegio Secundario Nº 34

Ranking completo de colegios con más reinas capitales

FUENTE: nota.texto7

