FNE 2025: mañana se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

La FNE 2025 se vive a pleno en San Salvador de Jujuy y el día de hoy será un día mas que especial porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.
Las carrozas y los carruajes estarán en las carpas para poder ser apreciados por las personas que digan en la Ciudad Cultural. La misma es gratuita y se realizará hasta las 18 cuando empiece la Elección del Paje 10.
Con respecto a la elección de mañana, serán aproximadamente 70 chicos que van a representar a distintas instituciones de toda la provincia. Para este gran encuentro los estudiantes tendrán un espectáculo especial que acompañará la presentación de los pajes que a medida que pasa el tiempo ganan un rol mas protagónico en una fiesta que no para de crecer.
Elección Provincial con entrada libre y gratuita
Con respecto a lo que sucederá el lunes 22, comentó: “La Elección Provincial va a ser el lunes 22 acá en Ciudad Cultural es abierta y gratuita como ya lo venimos haciendo hace varios años tenemos la suerte de tener todas las representantes del interior de nuestra provincia, y también la presencia de un grupo musical que estuvo m pensado en lo que tiene que ver con la familia”.
Agenda completa de la FNE 2025
-
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.