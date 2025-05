Horror en Alto Comedero: martes y miércoles realizarán las autopsias

Un hombre agredió a su ex pareja hasta causarle la muerte para luego quitarse la vida dejando huérfano a un pequeño de 8 años .

El femicidio y posterior suicidio tuvo lugar en las 47 hectáreas de Alto Comedero, cuando un hombre agredió físicamente a su ex pareja en una vivienda del barrio donde también se encontraban dos menores , uno de 8 años hijo de ambos.

Desde la fiscalía que lleva adelante el caso, informaron a todojujuy , que en la jornada de hoy se llevará adelante una nueva inspección, ya que ayer por el horario y por la forma en la que este hombre se quitara la vida, no se pudo trabajar con precisión.

El hombre, luego de quitarle la vida a su ex pareja y madre de su hijo, intentó hacer explotar una garrafa, situación que por el actuar de los bomberos no se concretó. Sin embargo, previamente, según comentaron desde la fiscalía, el hombre no solo tenía heridas de arma blanca, sino que produjo un incendio con combustible.

A su vez, fuentes consultadas, afirmaron que ambos cuerpos tenían heridas de armas blancas, sin embargo la mujer habría perdido la vida producto de un fuerte traumatismo de cráneo.

Sobre los menores, ambos fueron atendidos por un cuerpo de profesionales de la salud y contención psicológica; uno de ellos se encuentra en observación por algunas heridas leves y traumatismo de cráneo.

Femicidio en Alto Comedero (1).jpeg

Cómo sigue la investigación por femicidio en Alto Comedero

Martes y miércoles serán días claves para esta casa que entristece a la provincia entera. El martes se realizará la autopsia al cuerpo de la mujer; mientras que el miércoles será el momento del hombre.

En la jornada de hoy se llevara adelante una nueva instancia de inspección en la vivienda, según comentaron desde la fiscalía.

Qué sucede con el niño

Teniendo en cuenta que luego de semejante hecho; a un niño de 8 años su padre le arrebató a su madre para luego quitarse la vida, por lo que quedó huérfano solo en compañía de un medio hermano, algunos años mayor.

Partiendo de esta situación lamente, es que ahora debe actuar la Ley Brisa; por lo que hay que realizar la investigación.

Números ante casos de violencia de género

Ante situaciones de violencia contra las mujeres; podés acudir a la línea gratuita 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer, para asesoramiento y acompañamiento, como también al 144.

A su vez, que se cuenta con la línea 911 para realizar denuncias ante casos de violencia o emergencias.

El 0800-888-4363 es parte de la campaña “Podemos Hablar, Jujuy te escucha” que funciona las 24 horas los 365 días del año. Por este medio se abordan de manera integral las consultas recibidas y se acompaña en las situaciones que sean necesarias. Además brinda información de todas las alternativas de actuación que tiene la provincia ante hechos de violencia de género.