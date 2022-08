Cooke indicó que los trabajos se mantendrán a lo largo de toda la jornada de hoy y parte de mañana ya que por el momento quedan aún muchos focos activos de incendio. “ Mañana enviaremos refuerzos porque hay algunos que no se van a apagar y necesitamos controlar ”.

Incendios forestales: entre ayer y hoy se quemaron 40 has

Recomendaciones para esta época del año

Cooke recordó a la gente que no es momento desde ahora hasta diciembre, de hacer quemas, ni podas, tampoco tirar cigarrillos como tampoco hacer asados en lugares no permitidos. En caso de hacerlo en lugares habilitados, asegurarse de que no quede nada prendido.

“Desde el gobierno de la provincia y el Ministerio de Ambiente realizamos todas las actividades para evitar que se provoquen incendios. Podemos atacarlos y detenerlos, pero si los brigadistas que también son los propios jujeños, no ayudan, así no se puede”, sostuvo el Director de Incendios de la provincia.

Recordó también que ante cualquier foco ígneo que un vecino pueda observar, se debe comunicar de inmediato al 911, o al 100 para que acudan al lugar de forma inmediata. “Es preferible alertar sin estar totalmente seguros de si se trata de un incendio, a que dejar que pase el tiempo y que se convierta en algo peor”, indicó Alejandro Cooke.

¿Cuáles son las proyecciones en materia de temperatura?

Según anticipó el entrevistado, no hay anuncio de lluvias durante las próximas semanas. Sin bien las temperaturas van a descender un poco, el ambiente se mantendrá seco y las condiciones no serán las mejores si se vuelven a dar episodios de viento norte.

“La situación está muy crítica por lo que debemos tener muchísimo cuidado porque están dadas todas las condiciones para que este tipo de focos se produzcan”, indicó.

Otro de los datos alarmantes que brindó Alejandro Cooke fue que a nivel general entre ayer y hoy se quemaron entre 30 y 40 hectáreas en toda la provincia.