viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 07:00
Educación.

Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Las familias deberán acercarse a la institución asignada con la documentación obligatoria para confirmar el banco para la inscripción a primer año 2026.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)

Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)

Lee además
Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Sociedad.

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido- Imagen ilustrativa 
Policial.

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

Según informó el Ministerio de Educación, las familias pueden consultar la escuela asignada y el estado de la vacante a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o desde la página del organismo, y luego deben presentarse en cada establecimiento para completar la inscripción definitiva.

Qué pasó esta semana con el sorteo de vacantes

El miércoles se llevó a cabo en la sede de INPROJUY el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año, destinado a aquellas escuelas con más aspirantes que bancos disponibles. En total participaron diez instituciones con sobredemanda, a las que se les asignó un “momento” (día, hora, minuto y segundo) que ordena la prioridad de los estudiantes preinscriptos.

Ese “momento” no otorga automáticamente el banco, pero define el orden en que se adjudican las vacantes según la cercanía al horario de preinscripción. Con el sorteo ya concluido, el Ministerio volcó los resultados al sistema y habilita desde hoy la instancia presencial en las escuelas para confirmar los lugares.

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)
Ingreso a primer a&ntilde;o: documentaci&oacute;n y fechas para confirmar la inscripci&oacute;n - Foto ilustrativa

Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Desde hoy: inscripción presencial para el ingreso a primer año en las escuelas

Con los listados ya disponibles, este viernes 12 comienza la última etapa de inscripción en las escuelas asignadas. Las familias deberán acercarse personalmente a la institución para confirmar la vacante y presentar la documentación requerida. Quienes no completen este paso en las fechas previstas corren el riesgo de perder el banco, que luego podrá ser reasignado a otro estudiante.

El cronograma oficial prevé que esta instancia final de confirmación se desarrolle entre hoy y los próximos días hábiles, de acuerdo a la organización interna de cada establecimiento. Desde Educación insisten en que la inscripción presencial es obligatoria tanto para colegios con sobredemanda como para aquellos que tenían vacantes disponibles.

Qué documentación hay que llevar

Para completar la inscripción definitiva al ingreso a primer año 2026, los tutores deben presentar original y copia de la siguiente documentación en la escuela asignada:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7° grado.
  • DNI del estudiante.
  • DNI del padre, madre o tutor responsable.
  • Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).
  • Ficha de salud (no excluyente).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

Lanzan un concurso de ideas para hacer un arco o pórtico en el Puente Lavalle

La Promo 25' se despidió con un banderazo a pura fiesta y emoción

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Por  Victoria Marín

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel