La FNE 2025 se vive este sábado con la Pintada Estudiantil

Este sábado 13 de septiembre se lleva a cabo en Ciudad Cultural la tradicional Pintada Estudiantil que sirve como inicio de la FNE 2025, edición 74° que se desarrollará hasta el 27 de septiembre con elecciones y desfiles.

La actividad comenzará a partir de las 9:30 horas en el predio de Alto Padilla en San Salvador de Jujuy, y volverá a teñir de color las calles del epicentro de la Fiesta de los Estudiantes, en lo que es uno de los eventos más esperados por las y los estudiantes jujeños.

Con pinceles, rodillos y aerosoles, los estudiantes de varios colegios de la capital plasmarán en el pavimento su creatividad artística, compartiendo imágenes y consignas que los movilizan y expresan sus ideas en diferentes temáticas.

Esta actividad será la antesala de la Elección Capital que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre también en Ciudad Cultural, donde se conocerá a la sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante por el departamento Manuel Belgrano.

Operativos de tránsito La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad realizará con motivo de la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, algunos cambios en recorridos de colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural. Cambios en el transporte urbano Sábado 13/09: de 9 a 20 h

Domingo 14/09: desde las 19 h hasta finalizar el evento

Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, retomando luego su recorrido habitual. Cortes de tránsito Se interrumpirá la circulación en: Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín

Rotonda Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas (ingreso Zona Sur)

La agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

