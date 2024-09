El director de Trabajo se refirió al paro de transporte en Jujuy y destacó que no acatar la conciliación obligatoria es grave.

Transporte.. "No acatar la conciliación obligatoria es una infracción grave"

El director de Trabajo de Jujuy, Carlos Alberto Coronel, informó que el gremio de transporte fue notificado digitalmente sobre la conciliación obligatoria y advirtió que no cumplir con esta medida constituye una infracción grave, lo que podría derivar en severas sanciones económicas . A pesar de la resolución emitida, el gremio presentó un recurso de revocatoria, que no suspende la vigencia de la medida. La audiencia para resolver el conflicto está pautada para el próximo lunes.

"El sindicato fue notificado digitalmente sobre la conciliación obligatoria, y se les emplazó a que acaten la ley. No cumplir con esta medida constituye una infracción grave, y ya hemos emitido un apercibimiento que contempla la aplicación de sanciones económicas si persisten en la negativa", sostuvo Coronel.

Asimismo, el gremio presentó un recurso de revocatoria frente a la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. No obstante, Coronel fue claro al aclarar que esta presentación no altera el curso de la medida. "El recurso de revocatoria fue presentado, pero eso no suspende la conciliación obligatoria. Se resolverá en el momento oportuno, pero mientras tanto, el sindicato debe cumplir con la ley", indicó el director.