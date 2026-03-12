Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Distintas localidades de Jujuy sufrieron las fuertes tormentas que se reportaron en las últimas horas. Como consecuencia, este jueves 12 de marzo, algunas rutas y caminos se encuentran totalmente intransitables a causa de la crecida de ríos, desmoronamientos y superficies blandas.
Cuáles son las rutas cortadas en Jujuy este 12 de marzo
De acuerdo con el reporte emitido por Seguridad Vial, se recomienda a los conductores evitar circular por los sectores afectados, ya que el tránsito permanece completamente restringido.
Los caminos que se encuentran intransitables son:
- Ruta Provincial 83 altura Abra de Caña – Por desmoronamiento del cerro.
- Ruta Nacional 40 altura río Grande de San Juan - Superficie blanda, caminos cortados y borrados.
- Ruta Provincial 22 El Pongo - Corte por crecida de río
- Ruta Provincial 48 localidad El Carmen - Corte por crecida de río
- Ruta Provincial 26 El Ceibal - Corte por crecida de río
- Ruta Provincial 73 - Puerta de Zenta - Corte por crecida de río
- Ruta Provincial 73b- Ocumaso -Corte por crecida de río
- Ruta Provincial 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
- Ruta Provincial 37 camino a El Talar- Corte por crecida de río
Embed - CORTES DE RUTAS EN JUJUY: RUTA 10 EN SEVERINO - EL CARMEN
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.