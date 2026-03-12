jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 07:24
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en las últimas horas, hay un total de nueve rutas intransitables en la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen

Distintas localidades de Jujuy sufrieron las fuertes tormentas que se reportaron en las últimas horas. Como consecuencia, este jueves 12 de marzo, algunas rutas y caminos se encuentran totalmente intransitables a causa de la crecida de ríos, desmoronamientos y superficies blandas.

Lee además
Temporal en Tucumán: qué rutas están cortadas o afectadas tras las intensas lluvias
Importante.

Temporal en Tucumán: qué rutas están cortadas o afectadas tras las intensas lluvias
De los residuos del litio a las rutas mineras: la ingeniera jujeña que convirtió un descarte en oportunidad video
Minería.

De los residuos del litio a las rutas mineras: la ingeniera jujeña que convirtió un descarte en oportunidad

Cuáles son las rutas cortadas en Jujuy este 12 de marzo

De acuerdo con el reporte emitido por Seguridad Vial, se recomienda a los conductores evitar circular por los sectores afectados, ya que el tránsito permanece completamente restringido.

Los caminos que se encuentran intransitables son:

  • Ruta Provincial 83 altura Abra de Caña – Por desmoronamiento del cerro.
  • Ruta Nacional 40 altura río Grande de San Juan - Superficie blanda, caminos cortados y borrados.
  • Ruta Provincial 22 El Pongo - Corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 48 localidad El Carmen - Corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 26 El Ceibal - Corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 73 - Puerta de Zenta - Corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 73b- Ocumaso -Corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
  • Ruta Provincial 37 camino a El Talar- Corte por crecida de río
Embed - CORTES DE RUTAS EN JUJUY: RUTA 10 EN SEVERINO - EL CARMEN

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporal en Tucumán: qué rutas están cortadas o afectadas tras las intensas lluvias

De los residuos del litio a las rutas mineras: la ingeniera jujeña que convirtió un descarte en oportunidad

Novena del Cura Brochero en Jujuy: misa, procesión y serenata

El esfuerzo detrás del tenis profesional: la historia del jujeño Ignacio Orgaz

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Lo que se lee ahora
Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera video
Temporal.

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero video
Policiales.

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel