Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen

Distintas localidades de Jujuy sufrieron las fuertes tormentas que se reportaron en las últimas horas. Como consecuencia, este jueves 12 de marzo, algunas rutas y caminos se encuentran totalmente intransitables a causa de la crecida de ríos, desmoronamientos y superficies blandas.

De acuerdo con el reporte emitido por Seguridad Vial , se recomienda a los conductores evitar circular por los sectores afectados, ya que el tránsito permanece completamente restringido.

Los caminos que se encuentran intransitables son:

