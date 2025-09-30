martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 09:00
Fútbol.

Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios confirmados

Quedaron definidos los cruces de Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña. Conocé todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se dio a conocer el día y horario para los encuentros de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en Primera División femenina y masculina. Todos los partidos se jugarán en el Estadio La Tablada.

como se jugara la ultima fecha del torneo clausura de la liga jujena: cruces, dias y horarios
Fútbol.

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios
El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Cabe destacar que los referentes de la Liga Jujeña explicaron que, en caso de igualdad en los 90 minutos, la definición será a través de los penales.

Cruces de Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

Viernes 3 de octubre

Gorriti vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30

Cuyaya vs Luján
La Tablada
Masculino a las 16:30

Malvinas vs Talleres de Perico
La Tablada
Femenino a las 19:30

talleres de perico gimnasia de jujuy.jpg


Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico
La Tablada
Masculino a las 21:30

Sábado 4 de octubre

Palermo vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:30

Nieva vs Palermo
La Tablada
Masculino a las 16:30

liga jujeña futbol
Los Perales vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 19:30

Malvinas vs Zapla
La Tablada
Masculino a las 21:30

