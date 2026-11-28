La cantidad de personas en situación de calle continúa creciendo en San Salvador de Jujuy y genera preocupación entre las organizaciones que trabajan en la asistencia social. Marina Ibáñez, referente de la Fundación Proyecto Puente , anunció que la próxima semana realizarán un nuevo censo junto a distintos organismos para conocer la dimensión real de esta problemática y avanzar en un abordaje integral.

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El relevamiento incluirá el macro y microcentro, barrios aledaños y Alto Comedero , un sector donde hasta el momento no cuentan con un registro actualizado.

Ibáñez explicó que, desde Proyecto Puente, actualmente tienen identificadas aproximadamente 140 personas en situación de calle en el macro y microcentro de la capital.

La referente aclaró que ese número corresponde a los sectores donde la fundación desarrolla su tarea cotidiana, ya que no todas las personas aceptan alojarse en los refugios disponibles.

“Nosotros, por un tema de recursos, llegamos solamente a lo que es macro y microcentro y estamos manejando 140 personas aproximadamente” “Nosotros, por un tema de recursos, llegamos solamente a lo que es macro y microcentro y estamos manejando 140 personas aproximadamente”

Además, advirtió que la población creció notablemente respecto del año anterior y que esa situación puede observarse en distintos espacios públicos de la ciudad.

“Todos nos damos cuenta cuando salimos al centro, sobre todo en la plaza Belgrano, cuando andamos en el parque San Martín, que ha crecido mucho el número de gente en la calle”, sostuvo.

El censo buscará conocer la realidad y avanzar en soluciones

El relevamiento se realizará con la participación de distintos organismos, entre ellos áreas de Desarrollo Humano, la Policía y trabajadores sociales. El objetivo no será solamente contabilizar a las personas, sino también conocer sus necesidades y diseñar estrategias de acompañamiento.

Ibáñez explicó que buscan identificar situaciones particulares, facilitar el acceso a documentación y trabajar en la revinculación familiar cuando sea posible.

“Hay muchos de ellos que no cuentan ni siquiera con un DNI. Estamos tratando de revincularlos también con la familia porque algunos tienen los lazos rotos”, explicó.

La intención es avanzar en políticas de reinserción social, acceso al trabajo y capacitación para ofrecer nuevas oportunidades.

La referente también señaló que aproximadamente el 80% de las personas en situación de calle son hombres. Entre las causas que pueden llevarlos a esa situación mencionó las separaciones de pareja, los conflictos familiares, el consumo de alcohol y otras adicciones.

Asimismo, destacó que muchas personas buscan algo más que asistencia material: necesitan contención y alguien que las escuche.

“Buscan con quién dialogar, a quién contarle sus problemas, con quién pasar un rato juntos. Muchas veces nosotros actuamos de psicólogos también, porque es escucharlos a ellos”, expresó.

Proyecto Puente prepara viandas para Navidad y Año Nuevo

De cara a las fiestas de fin de año, la fundación volverá a realizar su tradicional entrega de viandas navideñas, una iniciativa que lleva adelante desde hace más de diez años.

Las cenas se repartirán durante la noche del 24 y del 31 de diciembre, aproximadamente entre las 22 y las 23 horas. Cada vianda incluirá pollo al horno, ensalada rusa, ensalada de frutas, pan de Navidad, gaseosa y budín, para que las personas que atraviesan esta situación puedan compartir una comida especial.

“Esa es la idea también, que ellos tengan para pasar esa noche una comida especial” “Esa es la idea también, que ellos tengan para pasar esa noche una comida especial”

Para concretar la iniciativa, necesitan la colaboración de la comunidad. Además de donaciones, convocan a quienes quieran acercarse a colaborar con la preparación de los alimentos y la distribución de las cenas.

“Estamos todo el día cocinando y saliendo a repartir. Salimos con Papá Noel y todo”, contó la referente.

La convocatoria está abierta a todas las personas que puedan aportar tiempo o ayuda para acompañar esta actividad solidaria.

Dónde colaborar con la Fundación Proyecto Puente

Marina Ibáñez invitó a los jujeños a acercarse a la sede de la fundación, ubicada en avenida Urquiza esquina Puente San Martín, detrás del Paseo de los Artesanos y junto a la vieja estación de trenes.

La institución recibe a quienes quieran colaborar todos los días a partir de las 18 horas. En tanto, para las jornadas del 24 y 31 de diciembre, los voluntarios comenzarán a cocinar desde las 15 aproximadamente.

Al finalizar la entrevista con Canal 4, Ibáñez dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación de calle y destacó que la fundación continúa trabajando para acompañarlos.

“Siempre decirles que pueden contar con nosotros, que se pueden acercar, que saben que nosotros estamos. La idea es que ellos salgan adelante y que se dejen ayudar, que no todo está perdido”, expresó.

“Siempre pueden contar con la Fundación Proyecto Puente, que es un lugar, una familia que nosotros los consideramos así”. “Siempre pueden contar con la Fundación Proyecto Puente, que es un lugar, una familia que nosotros los consideramos así”.