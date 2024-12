Se realiza por 14 años consecutivos el Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

Se realizó por 14 años consecutivo el Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

Con un público y un marco inmejorable, el Suri Rugby Club brindó el Seven Interno "Leo Siufi" acompañados de amigos y familia este sábado soleado y lleno de grandes momentos para recordar a un amigo de la casa Leo Siufi.

Por otro lado, TodoJujuy dialogo con el animador del evento, Pablo Campos, "recordamos a un amigo, el cual jugaba muy bien. Este evento surgió hace 14 años como una charla entre dos, no había un seven de fin de año, acababa de pasar lo de Leo y arrancó siendo algo muy chico, las primeras remeras del club las empezamos hacer por esto. Es una fecha de mucha alegría."

"Cada año hacemos un seven este año fue ten, o sea 10 jugadores por equipo, son tantos que ya no nos entraban en un seven, tendremos que diagramar diferente para el año que viene. Pero todo salió muy lindo."