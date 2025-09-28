domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 11:11
Jujuy.

Sin agua en algunos barrios de nuestra ciudad desde el mediodia

Agua Potable de Jujuy informó el corte del servicio desde el mediodía por rotura en acueducto principal en Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico.

Silvano Pintos
Silvano Pintos
Varios barrios no tendrán el servicio de agua desde el mediodía

Varios barrios no tendrán el servicio de agua desde el mediodía

Agua Potable de Jujuy comunica a la comunidad que, debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 mm en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, proveniente de la Planta Alto Reyes, se interrumpirá el servicio de agua potable. La interrupción programada comenzará a las 12:00 hs y se mantendrá hasta finalizar las reparaciones de esta avería de gran magnitud, recomendando a los vecinos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para el tiempo que duren los trabajos.

Sectores afectados

En Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

En Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac (etapas 4° a 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEMS.

Barrios con posible baja presión: Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

El personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene ya trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible.

Agua Potable

