Hospital Garrahan.jpg Solidaridad: Naythan se encuentra internado en el Hospital Garrahan.

El primer diagnóstico fue derrame pleural, luego le detectaron linfomas en la axila izquierda y un derrame pericárdico. Su situación se fue complejizando con el correr del tiempo y tuvo que permanecer en terapia muy grave peleando por su vida por varios días.

En paralelo, los médicos le hicieron un estudio por los linfomas que le habían visto y los resultados arrojaron que Naythan tiene cáncer a los ganglios. "Es una enfermedad maligna muy grave que no tiene causa, no hay un por qué, es una patología que aparece en los niños y que no se puede prevenir", señaló Gisel Berón, la madre del niño, en diálogo con TodoJujuy.com.

Pudo salir de ese cuadro crítico y actualmente se realiza un tratamiento de quimioterapia, "gracias a Dios se pudo controlar la enfermedad", dijo y explicó que en el hospital Garrahan se tiene que hacer una radioterapia craneal.

"Acudo a la solidaridad de los jujeños con una mínima colaboración. No soy de pedir estas cosas, pero la estamos pasando mal ya que no cuento con ningún trabajo, ningún beneficio y soy madre soltera", finalizó Gisel.