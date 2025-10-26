domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 10:37
Tragedia.

Un colectivo chocó y cayó a un arroyo: al menos dos muertos

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. Más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales de la zona.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tragedia en Misiones.

Tragedia en Misiones.

Según las primeras informaciones, el colectivo pertenecía a la empresa Sol del Norte y trasladaba a unos 50 pasajeros. En medio de una espesa niebla que reducía la visibilidad, el vehículo impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

El choque provocó que el micro de doble piso perdiera el control y cayera desde varios metros al arroyo Yazá. El auto terminó sobre la banquina con graves daños en la parte delantera.

Dos víctimas fatales y más de veinte heridos

Fuentes policiales confirmaron que las víctimas fatales son el conductor del auto y una joven que fue hallada sobre la ruta minutos después del impacto. En tanto, personal médico del Ministerio de Salud Pública asistió a los heridos en el lugar y organizó su traslado a los hospitales más cercanos.

Hasta el momento se informó que 20 personas fueron derivadas al Hospital de Oberá y cuatro al de Campo Viera, todas con lesiones de distinta gravedad. Los equipos continúan relevando la zona para confirmar si hay más víctimas.

Amplio operativo de rescate

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y la Policía Científica.

La ruta permaneció completamente cortada durante varias horas debido a las tareas de rescate y la remoción de los vehículos. Los trabajos se extendieron hasta primeras horas de la mañana, cuando comenzaron las tareas de peritaje para determinar las causas exactas del accidente.

Las condiciones climáticas, bajo análisis

De acuerdo al relato de testigos, en el momento del siniestro la niebla era intensa y la visibilidad estaba reducida. Esa situación habría dificultado el control de los vehículos en una zona donde las curvas son pronunciadas y el tránsito de madrugada es frecuente por el movimiento de micros de larga distancia.

Las autoridades policiales y judiciales continúan con las pericias para establecer las circunstancias que provocaron el choque y la posterior caída del colectivo al arroyo.

