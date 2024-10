Un hombre se habría descompensado y murió en el Parque Xibi Xibi

Profesionales del SAME 107 llegaron a la zona donde hallaron al hombre sin signos vitales, le realizaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar por varios minutos, pero sin éxito , por lo que el septuagenario murió.

Por ahora se desconoce si el hombre tenía antecedentes con otro tipo de desmayos y descompensaciones, y algunos ocasionales testigos afirman que el calor y la humedad puede haber sido el desencadenante del desmayo.

Según datos de la Policía, el hombre tiene domicilio en el barrio Mariano Moreno y todavía no pudieron dar con sus familiares. Sospechan que la causa de la muerte podría haber sido por un golpe de calor.

Consejos para evitar el golpe de calor

Evitá la exposición al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) y, en general, evitá exposiciones prolongadas o dormirte al sol.

Si notas cansancio o mareo, retírate a un lugar fresco o ventilado y aflojate la ropa.

Pasa tiempo en locales con aire acondicionado. Si dispones de él en casa, acuérdate de bajar la temperatura por la noche, porque el cuerpo se enfría durante el sueño.

Cúbrete adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros o gorros y gafas de sol. Esto te ayudará a prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras.

Consume abundantemente agua. Evita las comidas pesadas de difícil digestión que hacen aumentar la temperatura interna.

Lleva ropa ligera que permita la transpiración, el principal mecanismo de refrigeración de nuestro cuerpo.

Presta especial atención a los ancianos y niños. En concreto, los niños menores de tres años no deben exponerse al sol.

Cómo actuar frente un golpe de calor

En caso de golpe de calor, traslada a la persona afectada a un lugar a la sombra. Colócala en posición tumbada con la espalda recta y las piernas levantadas, para favorecer la circulación de la sangre.

Humedécele el rostro con una esponja o paño húmedo, pero no le des de beber si se encuentra inconsciente porque podrías ahogarla. Si su temperatura no desciende, presenta pulso débil y palidez o sabes que sufre de enfermedades cardíacas, llamar de inmediato al SAME 107.