La FIFA pone limites al contenido del Mundial 2026: lo que no se podrá subir a redes durante los partidos

La FIFA reforzará el control sobre el contenido del Mundial 2026 en redes sociales.

La FIFA reforzará el control sobre el contenido del Mundial 2026 en redes sociales.

El Mundial 2026 también se jugará en las redes sociales, pero no todo lo que ocurra dentro de una cancha podrá publicarse libremente . La FIFA prepara un control más estricto sobre la difusión de contenido del torneo y advierte que habrá límites para hinchas, medios, creadores de contenido, empresas y comercios que intenten usar imágenes, videos, audios o marcas oficiales sin autorización.

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La medida apunta a proteger los derechos de transmisión y explotación comercial de la Copa del Mundo, que fueron adquiridos por cadenas, plataformas y patrocinadores oficiales . En la práctica, esto significa que ver un partido, grabar una celebración en la tribuna o compartir el clima mundialista no será lo mismo que retransmitir goles, jugadas, penales o fragmentos continuos del encuentro.

La principal restricción estará puesta sobre el contenido del partido .

La diferencia es importante: una cosa es mostrar el ambiente mundialista y otra es convertir una cuenta personal o comercial en una señal paralela del partido. Ese será uno de los puntos que la FIFA buscará controlar con mayor fuerza.

La FIFA reforzará el control sobre el contenido del Mundial 2026 en redes sociales. La FIFA reforzará el control sobre el contenido del Mundial 2026 en redes sociales.

Qué sí podrán mostrar los hinchas

Los asistentes a los estadios podrán grabar y compartir videos breves del entorno: la llegada al estadio, el color de los hinchas, los festejos en la tribuna, los cánticos, las banderas y la previa o el después del partido.

Ese tipo de contenido forma parte de la experiencia del público y, en principio, no reemplaza la transmisión oficial. Sin embargo, el límite aparecerá cuando el video muestre acciones del juego, se use para generar ingresos o se publique de manera masiva con fines comerciales.

En otras palabras: se podrá compartir la emoción de estar en el Mundial, pero no retransmitir el Mundial. En otras palabras: se podrá compartir la emoción de estar en el Mundial, pero no retransmitir el Mundial.

También habrá restricciones para marcas y comercios

El control no será solo para videos. FIFA también protege nombres, logos, frases, mascotas, trofeos, tipografías, diseños y otros elementos oficiales del Mundial 2026.

Por eso, las empresas, comercios, influencers o campañas publicitarias no podrán usar libremente expresiones como “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “FIFA World Cup 26” o elementos visuales oficiales para vender productos, promocionar servicios o simular una asociación con el torneo.

Este tipo de práctica se conoce como marketing de emboscada: marcas que intentan aprovechar el atractivo comercial del Mundial sin ser patrocinadores oficiales ni contar con una licencia. Para FIFA, ese uso puede generar confusión y afectar los acuerdos con las empresas que sí pagaron por esos derechos.

Qué pasa con los medios y creadores de contenido

Los medios que no tengan derechos de transmisión podrán informar, publicar notas, análisis, fotografías o coberturas periodísticas dentro de los límites permitidos, pero no podrán emitir imágenes en vivo del partido ni usar contenido audiovisual protegido como si fueran titulares de derechos.

Los creadores de contenido también deberán tener cuidado. La alianza de FIFA con YouTube apunta a potenciar el contenido digital del Mundial, pero a través de canales autorizados, socios oficiales y creadores que cuenten con permisos específicos. Eso no habilita a cualquier usuario a subir goles, jugadas o resúmenes propios usando imágenes protegidas.

La cita en Estados Unidos, Canadá y México tendrá horarios muy diferentes a los que se dieron en la Copa del Mundo Qatar 2022. FIFA dio a conocer los horarios de los partidos del Mundial 2026.

Qué sanciones podrían aplicarse

Las consecuencias dependerán de cada país, de la plataforma donde se publique el contenido y del tipo de infracción. Entre las medidas posibles aparecen la baja de publicaciones, bloqueo o suspensión de cuentas, reclamos por derechos de autor, multas económicas, decomiso de equipos e incluso sanciones legales si se incumplen normas locales de propiedad intelectual o transmisión.

En el caso de empresas o comercios, las sanciones pueden ser más fuertes si se detecta uso comercial de marcas, logos o elementos oficiales sin autorización. También podrían retirarse campañas, productos o publicaciones que intenten asociarse al Mundial sin licencia.

Un Mundial más digital, pero más controlado

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y tendrá una circulación digital enorme. Millones de hinchas compartirán fotos, videos y reacciones en tiempo real, pero la FIFA buscará marcar una frontera clara: el color de la experiencia se puede compartir; el contenido protegido del partido, no.

La clave para los usuarios será sencilla: mostrar la emoción, la previa, la tribuna y el festejo está permitido. Transmitir el partido, subir goles o usar marcas oficiales para vender, promocionar o monetizar contenido puede traer problemas.

Lo que tenés que saber