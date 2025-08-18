LA Galaxy vs Pachuca: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Leagues Cup

A partir de las 00:45 (hora Argentina), en el estadio Dignity Health Sports Park, LA Galaxy y los Tuzos se enfrentan por la clasificación a las Semifinales de la Leagues Cup el próximo jueves 21 de agosto.

Se enfrentan Toluca FC y Orlando City SC por la llave 1

Inter Miami y Tigres se miden por la llave 2

