jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 11:21
La moda está de luto: murió Giorgio Armani a los 91 años

De acuerdo con reportes de la prensa, el diseñador murió acompañado por sus seres queridos y su pareja, dejando atrás una vida dedicada a la moda y al estilo.

Por  Redacción de TodoJujuy
Giorgio Armani muere a los 91 años.

El reconocido diseñador de moda Giorgio Armani falleció a los 91 años, según informó el Grupo Armani con “profundo pesar”, describiéndolo como su “creador, fundador y fuerza incansable”.

Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida”, señaló el comunicado oficial del grupo.

Armani, en el centro, posa con modelos al final de su desfile de la colección primavera-verano 2019 para mujer, presentada durante la Semana de la Moda en Milán, Italia.

De qué murió Giorgio Armani

Hace pocas semanas, cerca de su cumpleaños, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y luego a mantenerse en reposo en su residencia de Milán, lo que le impidió asistir al desfile de alta costura masculina de su casa en junio, un hecho excepcional para alguien que, como Armani, trabajaba sin descanso y rara vez abandonaba sus talleres.

Apodado por muchos como “el rey Giorgio”, era considerado la última gran leyenda del mundo de la moda, un ícono global del estilo contemporáneo que puso a la mujer y su libertad en el centro de su creatividad, y que definió un estilo caracterizado por líneas elegantes y sobrias, convirtiéndose en referente absoluto del buen gusto y la sofisticación.

Muere el famoso diseñador Giorgio Armani a los 91 años.

En una conversación con la revista 'Telva', Giorgio Armani destacó la influencia fundamental de su madre en su estilo y trayectoria profesional. “Mi madre fue quien me lo mostró todo acerca de la elegancia y, a pesar de que éramos una familia con poco dinero, se aseguró de que mis hermanos y yo fuéramos siempre bien vestidos”, relató el diseñador.

El modista italiano combinaba su talento creativo con un agudo sentido empresarial, liderando una firma que genera aproximadamente 2.300 millones de euros (unos 2.700 millones de dólares) anuales en ingresos.

Según han revelado los medios italianos, el famoso diseñador ha fallecido rodeado de su familia y su pareja.

Con medio siglo de historia, la compañía continuará respetando sus principios de autonomía e independencia, según el comunicado oficial. La familia y el equipo de colaboradores se comprometen a mantener viva la visión y el legado de Armani.

