martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 10:06
FIFA.

La Selección Argentina tiene días y horarios para la doble fecha de Eliminatorias

La selección argentina finalizará su recorrido en la competición a comienzos de septiembre. Primero se enfrentará a Venezuela, y luego a Ecuador.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El equipo albiceleste concluirá su participación en el certamen a principios de septiembre.

El equipo albiceleste concluirá su participación en el certamen a principios de septiembre.

Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, organizadas por la Conmebol, finalizarán en septiembre durante la tercera ventana FIFA. La selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador sin presión por los resultados, ya que ya aseguró la clasificación y mantiene el primer lugar en la tabla.

El seleccionado argentino, bajo la dirección de Lionel Scaloni, será local en el primer encuentro, recibiendo a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Estadio Monumental.

Argentinos y ecuatorianos se enfrentaron en la primera fecha de las eliminatorias en el estadio Monumental.

En la primera vuelta empataron 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, la Albiceleste visitará a Ecuador desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, donde en el partido inaugural del torneo ganó el campeón del mundo 1 a 0. A diferencia de ventanas anteriores, esta vez primero jugará de local y luego como visitante.

La selección argentina lidera la clasificación con 35 unidades, fruto de 11 triunfos, 2 empates y 3 caídas, y le saca 10 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, Ecuador, que acumula 25. De este modo, independientemente de los resultados que obtenga en los próximos encuentros, asegurará el primer puesto de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial por segunda edición consecutiva.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

  • 1-0 vs. Ecuador (L).
  • 3-0 vs. Bolivia (V).
  • 1-0 vs. Paraguay (L).
  • 2-0 vs. Perú (V).
  • 0-2 vs. Uruguay (L).
  • 1-0 vs. Brasil (V).
  • 3-0 vs. Chile (L).
  • 1-2 vs. Colombia (V).
  • 1-1 vs. Venezuela (V).
  • 6-0 vs. Bolivia (L).
  • 1-2 vs. Paraguay (V).
  • 1-0 vs. Perú (L)
  • 1-0 vs. Uruguay (V)
  • 4-1 vs. Brasil (L)
  • 1-0 vs. Chile (V).
  • 1-1 vs. Colombia (L).
  • Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.
  • Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.
El cuerpo técnico de la selección argentina utilizará los dos partidos que le restan en las eliminatorias para probar variantes de cara al Mundial 2026.

Luego del ajuste realizado por la FIFA respecto al número de selecciones que competirán en los mundiales a partir de 2026 —que ascenderá a 48 equipos en lugar de los 32 que participaron en las siete ediciones anteriores—, también se modificaron los sistemas de clasificación de cada confederación miembro.

En el caso de la Conmebol, se mantuvo la estructura de los partidos, pero se incrementaron los cupos disponibles, pasando de cuatro y medio a seis y medio, es decir, seis plazas directas y una vía de repechaje.

Las diez selecciones sudamericanas que integran la Conmebol —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— se enfrentan entre sí en un formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, sumando así 18 encuentros por equipo.

La Selección argentina
La Selección argentina enfrentará a Chile y Colombia en las próximas fechas de las Eliminatorias (Foto: EFE)

La Selección argentina enfrentará a Chile y Colombia en las próximas fechas de las Eliminatorias (Foto: EFE)

Los conjuntos que finalicen entre el primer y el sexto puesto obtendrán clasificación directa al Mundial, mientras que el que quede en séptimo lugar deberá disputar un repechaje frente a un seleccionado de otra confederación.

Además de Argentina, Brasil y Ecuador ya aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo, mientras que en la próxima fecha podrían clasificar también Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela se encuentra en zona de repechaje, pero Bolivia y Perú buscan quitarle esa posición. Por su parte, Chile es el único combinado ya eliminado.

La selección argentina jugará amistosos luego de las Eliminatorias

Tras la conclusión de las eliminatorias sudamericanas, el campeón del mundo disputará cuatro partidos amistosos, de los cuales solo uno está confirmado: será frente a México durante la cuarta fecha FIFA, entre el 6 y 14 de octubre en Chicago, con fecha y estadio aún por definir.

Cuándo juega Argentina el próximo partido.
Clasificada ya para el Mundial y después de las ausencias contra Chile, Scaloni podrá volver a utilizar su equipo de gala.

Clasificada ya para el Mundial y después de las ausencias contra Chile, Scaloni podrá volver a utilizar su equipo de gala.

El partido se enmarca dentro de una gira por Estados Unidos, organizada como alternativa luego de la cancelación del viaje a China. En el país donde la Albiceleste se consagró en la última Copa América, disputará dos amistosos, y un posible tercer encuentro sería frente a Corea del Sur, coincidiendo con el arribo de su estrella y capitán, Heung-min Son, a Los Angeles FC de la MLS.

Tras el compromiso ante México y, probablemente, Corea del Sur, la selección argentina concluirá el año con la quinta y última fecha FIFA, programada para noviembre. Aunque no está confirmado, se prevé que viaje a África para enfrentar a Angola y luego se desplace al estadio Lusail en Qatar, escenario de su reciente mundial, para medirse con Estados Unidos.

