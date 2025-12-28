La tormenta dejó calles y casas inundadas en barrios de San Salvador de Jujuy

Casas inundadas por las lluvias en Jujuy.

Intensas lluvias desde la madrugada de este domingo inundan barrios de San Salvador de Jujuy, con graves anegamientos en las 68 Viviendas del Alto Comedero, Bajo La Viña y el centro, con difícil circulación por algunas calles.

La tormenta provocó acumulación de agua en la calzada y viviendas, afectando la movilidad y el normal desarrollo de la jornada en la capital jujeña. Bomberos de la provincia ya se encuentran intensamente en las canaletas del puente que conecta el sector B2 con el sector B6 de Alto Comedero, realizando tareas de limpieza y desobstrucción.

Inundaciones en Alto Comedero Vecinos de las 68 Viviendas del Concejo Consultivo, en la primera etapa del barrio, sufrieron importantes inundaciones por las lluvias intensas. El agua ingresó a varias casas cerca del nuevo edificio de Antecedentes Personales de la Policía, causando daños materiales y alertando a los residentes.

Afectación en el centro y otros barrios El centro de San Salvador de Jujuy registró calles anegadas por abundante agua, complicando el tránsito vehicular y peatonal. Según publicaciones de vecinos, zonas como Los Perales y Bajo La Viña también se vieron impactadas, con acumulaciones que obligan a precauciones extremas para evitar riesgos.

