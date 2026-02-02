Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica: quién es

Quién es Laura Fernández, la Bukele de Costa Rica que arrasó en las elecciones y será la próxima presidenta.

La politóloga Laura Fernández fue consagrada este domingo como presidenta electa de Costa Rica tras imponerse de manera contundente en la primera vuelta . Alcanzó cerca del 50% de los sufragios , superó holgadamente el umbral necesario para evitar el balotaje y sacó alrededor de 15 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, Álvaro Ramos .

El triunfo llegó después de una campaña en la que se mostró como continuadora del proyecto del actual mandatario, Rodrigo Chaves , y centró su discurso en un enfoque firme contra la delincuencia y la inseguridad , ejes que hoy encabezan las inquietudes de la ciudadanía.

Ese perfil le valió comparaciones con Nayib Bukele , al punto de que el propio presidente de El Salvador fue de los primeros en expresarle su felicitación . A través de sus redes , contó que mantuvo una conversación telefónica con ella y le auguró “el mayor de los éxitos ” en su gestión, además de enviarle buenos deseos “al querido pueblo hermano de Costa Rica ”.

Quien se presenta como la “candidata de la continuidad” anticipó que planea terminar la construcción de una prisión modelo basada en el sistema impulsado por Bukele para combatir a las pandillas , endurecer el régimen de condenas y aplicar estados de excepción en áreas de alta conflictividad , similares a los vigentes en territorio salvadoreño .

Fernández, formada en ciencia política y con trayectoria en políticas públicas y fortalecimiento institucional, se convirtió en la segunda mujer en acceder a la Presidencia de Costa Rica, un hito que solo había alcanzado antes Laura Chinchilla, referente del Partido Liberación Nacional, quien estuvo al frente del país entre 2010 y 2014.

Orígenes humildes y un perfil personal marcado por sus convicciones

Proveniente de una familia trabajadora —con un padre dedicado al campo y una madre docente—, suele relatar que pasó su infancia en contacto con animales de granja y que, durante los recesos escolares, colaboraba en una ferretería de San José perteneciente a su familia, donde se ocupaba de tareas simples como embolsar tornillos y clavos.

Disfruta de actividades al aire libre como la pesca y el running, y confiesa una debilidad especial por lo dulce. “Soy muy golosa”, suele admitir. A los 19 años dio sus primeros pasos en el mundo laboral al incorporarse a un programa de cooperación alemana.

Define su perfil ideológico como “liberal en lo económico” y “conservadora en lo social”, aunque reconoce que en su adolescencia burló controles y logró ingresar a boliches y bares utilizando un documento apócrifo.

Cursó sus estudios en una institución religiosa, profesa la fe católica, volvió a casarse y es madre de una nena de tres años, fruto de una gestación que atravesó importantes complicaciones. "Si usted está a favor del aborto, la eutanasia y cree que la familia no es importante, aquí no es", afirma.

En la recta final hacia las elecciones, distintos medios señalaron la presunta existencia de un acuerdo con referentes del evangelismo ultraconservador, mediante el cual habría garantizado respaldo político a cambio de espacios de poder en una eventual administración.

La “heredera” de Rodrigo Chaves

La dirigente de Pueblo Soberano integró el gabinete del actual mandatario Rodrigo Chaves, donde ocupó las carteras de Presidencia y de Planificación. Chaves, economista de perfil derechista y con elevados niveles de aprobación, fue presentado por la propia candidata como la figura a la que busca suceder, con la promesa de sostener y profundizar el rumbo de su gestión.

A lo largo de la contienda electoral, fueron frecuentes las consignas de “¡Viva Chaves!” entonadas tanto por Fernández como por referentes de su espacio y militantes, en una muestra constante de respaldo al actual mandatario. Hacia fines de enero, la postulante tomó parte del estreno del documental Los inesperados, una producción que destaca el rol de Chaves en el surgimiento y la consolidación de su proyecto político.

Aficionada a la cocina como forma de distensión, Fernández se mantuvo al frente de los sondeos durante toda la campaña, apoyada en la imagen de Chaves, a quien sus adversarios describen como un dirigente populista, de tono provocador y mordaz, pero con un mensaje que conserva un amplio nivel de aceptación.

Oriunda de Puntarenas, un enclave del Pacífico especialmente afectado por el avance del narcotráfico, Fernández mantiene una cercanía absoluta con Chaves, al punto de que sus adversarios sostienen que el actual mandatario conservará una influencia decisiva tras bambalinas.

La dirigente no descartó la chance de convocarlo para integrar su eventual gabinete como ministro, a quien describe como “una mente brillante”, y replicó el tono del presidente al cuestionar de forma reiterada al Poder Judicial y al Congreso, a los que responsabilizan por el incremento de los asesinatos y la violencia ligada al crimen organizado.

Además, se comprometió a dar continuidad a iniciativas impulsadas por la actual administración, entre ellas el proyecto Ciudad Gobierno —un polo administrativo para organismos estatales—, la construcción de una marina en el Caribe, obras viales consideradas clave y la expansión de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.

Atacar la inseguridad y el narcotráfico, el principal objetivo

La problemática de la violencia y la expansión del narcotráfico ocupó un lugar central en la contienda electoral, al ser percibida por la ciudadanía como la mayor preocupación nacional. En ese contexto, Fernández planteó la posibilidad de aplicar estados de excepción en los territorios más golpeados por el delito.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías”, afirmó la dirigente el 26 de enero, durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.

La postulante del oficialismo sostuvo que la suspensión de ciertas garantías tiene respaldo en la Constitución y explicó que esa herramienta habilitaría un mecanismo excepcional para apartar de las calles a delincuentes ya detectados, con información precisa sobre sus movimientos y zonas de residencia.

Durante la campaña, Fernández también se fijó como objetivo alcanzar una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa —al menos 40 de los 57 escaños— para allanar el camino a cambios en el Poder Judicial, promover un marco legal más estricto y evitar que las propuestas de su fuerza política queden trabadas en el Congreso.

Dirigentes de Pueblo Soberano, entre ellos el aspirante a una banca legislativa Nogui Acosta y Pilar Cisneros, asesora de estrecha confianza de Rodrigo Chaves, admitieron que la fuerza política impulsa una modificación de la Constitución para habilitar la reelección inmediata.

La iniciativa despertó fuertes críticas de sus adversarios electorales, que la calificaron como una deriva autoritaria y una amenaza al sistema institucional de Costa Rica. Algunos, como el referente de izquierda Ariel Robles, incluso advirtieron sobre un eventual intento de concentración extrema del poder.

Frente a esos cuestionamientos, Fernández buscó llevar calma y afirmó ante la prensa que el proceso electoral representa “una fiesta democrática”, agradeció la “estabilidad democrática” y aseguró que será un valor que se compromete a preservar.